Mircea Rednic: Meciul cu FC Hermannstadt este important

Octavian Cocolos

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, susţine că meciul cu FC Hermannstadt este important deoarece formaţia sa se află acum la 3 puncte de poziţia a 7-a a clasamentului, dar şi la 2 de locul care duce la barajul de retrogradare.

"Cu FC Hermannstadt este un meci important pentru că suntem la 3 puncte de locul 7, dar şi la 2 de locul de baraj. Popa s-a accidentat în amicalul de la Tunari şi e la tratament, nu s-a antrenat cu echipa, în rest, toţi sunt apţi de joc. Nu e uşor în play-out, dar asta este... e din vina noastră trebuie să acceptăm. De asta spun că trebuie să ne pregătim foarte bine pentru sezonul următor", a afirmat el.

Dintre jucătorii Elvis Kabashi şi Facundo Mallo, testaţi în ultima perioadă la antrenamente, doar primul va fi păstrat în lot, a anunţat Rednic. "Elvis cred că va rămâne, a semnat ieri contractul, a făcut vizita medicală, aşteptăm rezultatele şi va intra în lot. Nu pot să zic că nu mai vin jucători. Se ştie care e strategia noastră până în vară. Am văzut ce se spune... însă ce s-a întâmplat? Au venit 14 jucători şi au plecat 2. Adică aceia care nu au confirmat, care nu au creat concurenţă pe posturile respective. Au plecat 2 şi am economisit la buget 12.000 de euro", a adăugat el.

Referitor la situaţia fostului său jucător Gabriel Tamaş, reţinut în Israel după ce a fost prins sub influenţa băuturilor alcoolice conducând cu 205 kilometri pe oră, Mircea Rednic a afirmat: "Îmi pare foarte rău pentru el. Eu l-am avut aici, la Dinamo, şi au fost câteva situaţii neplăcute, chiar ruşinoase la acest nivel. El e un băiat foarte bun, şi ca jucător, şi ca om... doar că are problema asta şi trebuie să îl ajutăm toţi, ca să nu o sfârşească rău. Eu l-am dorit şi în Arabia Saudită şi cred că era bine dacă venea acolo. Acolo se liniştea singur. Dar preşedintele de acolo a aflat de problema lui şi a vrut să evite aceste lucruri. El are nevoie de ajutorul familiei, prietenilor şi soţiei... Ar fi păcat, pentru că poate fi într-un accident... Noi am avea nevoie de un jucător cum e Tamaş, dar ar fi mult mai bine pentru el să îşi găsească un contract în Arabia Saudită (n.r. - ţară unde alcoolul este interzis)".

Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte, vineri, de la ora 20:30, pe teren propriu, formaţia FC Hermannstadt, într-o partidă contând pentru etapa a 3-a a play-out-ului Ligii I.

AGERPRES