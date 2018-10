Mirel Rădoi: Ne putem bate cu Franţa, Anglia sau Spania, dar nu suntem favoriţi la câştigarea CE

Selecţionerul Mirel Rădoi, artizanul calificării selecţionatei de tineret la turneul final al CE 2019 din Italia după o pauză de 20 ani, a reafirmat că el şi jucătorii îşi doresc o accedere în semifinalele competiţiei, dar a subliniat că deşi ne putem bate cu Franţa, Anglia sau Spania, nu suntem favoriţi la câştigarea titlului european.



''Cred că în acest moment sunt aproape cele mai bune 12 echipe care se pot califica la CE 2019. Cu siguranţă, sunt multe echipe care par la prima vedere, ca şi calitate individuală, mult mai puternice decât lotul României, dar grupul pe care îl avem în acest moment, unitatea sa, nu face altceva decât să arate că putem şi noi să ne batem de la egal la egal cu alte echipe. Sincer, mi-aş dori o grupă din care să putem să ne calificăm. Pentru că în acest moment, obiectivul meu personal şi al jucătorilor va fi locurile 1-4. La nivel de valoare individuală, sunt foarte buni, foarte talentaţi, şi au arătat şi la nivelul grupului să sunt destul de uniţi. Nu este întâmplătoare această calificare şi eu cred că oricărui antrenor în locul meu i-ar fi fost foarte uşor să lucreze cu ei. Vom discuta zilele următoare şi despre obiective şi despre strategii, evident că acolo vor apărea şi bonusurile pentru jucători. Nu va fi o presiune mare, dar cred că trebuie să fim cât de cât cu picioarele pe pământ şi să acceptăm ideea că nu avem chiar acceaşi valoare ca Franţa, Anglia sau Spania. Este adevărat că ne putem bate cu ele, dar nu înseamnă că suntem favoriţi pentru câştigarea campionatului european'', a declarat miercuri Mirel Rădoi la Casa Fotbalului, după încheierea unui nou parteneriat, pe o durată de patru ani, cu lanţul Penny Market şi Grupul Rewe.



Rădoi savurează încă succesul cu Liechtenstein şi calificarea la CE 2019, dar aminteşte că nu trebuie uitată şi contribuţia fostului selecţioner Daniel Isăilă.



''Încă mă bucur de succes, abia acum încep să mă trezesc puţin, să îmi dau seama de performanţa realizată. În drumul de acasă către federaţie lumea mă claxona la semafoare, dar poate că e acum imediat după. Sper să ţină cât mai mult şi la prima înfrângere, pentru că o să vină şi prima înfrângere, să nu cădem în partea cealaltă. Am început mai bine decât m-aş fi aşteptat în această meserie, cu o performanţă istorică, la care mă mulţumesc şi cu jumătate de muncă, pentru că jumate a fost depusă de Dani Isăilă şi Nae Constantin, după care noi am continuat. Am împărţit puncte în această grupă, el 12, eu 12. Dar e o performanţă uriaşă în cariera mea, începând în felul ăsta nu cred că poate fi decât un lucru benefic'', a spus Rădoi.



Selecţionerul naţionalei de tineret a explicat că va urma o perioadă delicată în care va trebui să aleagă lotul pentru turneul final din Italia: ''În continuare va urma o analiză de scouting, vedem dacă poate descoperim jucători şi pentru campania viitoare. În continuare îi urmărim pe cei care pot să ne ajute pentru CE. Va fi o muncă mult mai dificilă. Va trebui să luăm doar 23 de jucători. În momentul de faţă sunt foarte mulţi jucători care merită şi atunci trebuie să luăm cele mai bune decizii pentru că o să fie şi jucători puţin supăraţi că nu fac parte din lotul pentru campionatul european''.



Rădoi caută şi adversari pentru meciurile de pregătire şi primul ar putea fi Franţa, care va confirma cel târziu miercuri seara un amical cu România.



''Deocamdată aşteptăm acum până seara, la ora 21,00, dacă Franţa ne va confirma meciul amical şi după aceea vom vedea, în funcţie de asta vom căuta un alt adversar. Dar căutăm adversari să fie cât mai puternici, pentru că nu neapărat că avem nevoie de o înfrângere, dar avem nevoie să jucăm împotriva unei echipe puternice, să vedem cu adevărat problemele pe care le avem şi să le putem remedia înainte de campionatul european. Cosmin Contra ne-a transmis deja, înainte de ultima partidă, că dacă ne vom califica, ne va lăsa toţi jucătorii eligibili şi să ne alegem pentru campionatul european. Din punctul ăsta de vedere sunt foarte norocos'', a spus Rădoi.

