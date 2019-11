Naționala mică devine tot mai mare

Tineretul antrenat de Mirel Rădoi continuă campania de calificare pentru Euro 2021 tot în calitate de echipă favorită, principalul adversar din grupă fiind Danemarcei, formație cu care ne vom întâlni anul viitor, în martie. Până atunci avem de disputat două meciuri, cu Finlanda și Irlanda de Nord, din care trebuie să obținem 6 puncte și un golaveraj liniștitor.

Naționala U21 are un final de an relativ ușor, iar Mirel Rădoi are răgazul necesar să facă atât schimbul de generații, cât și rodarea unei formule standard pentru pregătirea turneului olimpic, unde România participă din nou după jumătate de secol.Startul bun de campanie a fost umbrit doar de înfângerea din Danemarca, la limită, 1-2, dar a fost un meci în care am fost urmăriți de mult ghinion. În rest, campania de toamnă a decurs normal, tricolorii mici învingând la pas și fără prea mari emoții atât marea favorită Ucraina (3-0), cât și Irlanda de Nord (tot 3-0). Și totuși Rădoi s-a declarat nemulțumit că pentru cele două meciuri a rămas fără câțiva jucători de bază, „furați” de naționala mare a lui Cosmin Contra: Denis Man, Florinel Coman și Tudor Băluță, pe care-i considera nucleul echipei în perspectiva Jocurilor Olimpice.

Interesant este că în aceste două meciuri se vor produce și câteva debuturi: talentatul portar Ștefan Târnovanu (Poli Iași) și fundașul Ștefan Vlădoiu (Universitatea Craiova), acesta din urmă fiind chemat la lot în urma accidentării lui Mihai Velisar (Gaz Metan Mediaș).

Nu mă așteptam să-mi ia atâția jucători la echipa mare. Noroc că momentan am jucători pe posturile astea, dar, măcar, dacă tot i-a luat să-i și bage pe teren. Nu mă înțelegeți greșit. Mă bucur sunt promovați la naționala mare, dar un pic de nevoie mai am și eu de ei.

Mirel Rădoi, selecționerul naționalei U21

Lotul naționalei U21 pentru meciurile cu Finlanda și Irlanda de Nord

Portari:

Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgoviște), Ștefan Târnovanu (Poli Iași);

Fundași:

Andrei Rațiu (Villarreal / Spania), Radu Boboc (Viitorul Constanța), Andrei Chindriș (FC Botoșani), Denis Ciobotariu, Ricardo Grigore (ambii Dinamo), Alexandru Pașcanu (CFR Cluj), Ștefan Vlădoiu (Universitatea Craiova);

Mijlocași:

Cătălin Itu (CFR Cluj), Marius Marin (Pisa / Italia), Andrei Ciobanu (Viitorul Constanța), Darius Olaru (Gaz Metan Mediaș), Olimpiu Moruțan, Răzvan Oaidă, Dennis Man (toți FCSB), Valentin Mihăilă (Universitatea Craiova), Adrian Șut, George Merloi (ambii Academica Clinceni);

Atacanți:

George Ganea (Viitorul Constanța), Adrian Petre (Esbjerg / Danemarca), Robert Moldoveanu (FC Dinamo).

Program

14 noiembrie 2019

România – Finlanda, ora 20:00, stadion ”Anghel Iordănescu” (Voluntari)

19 noiembrie 2019

Irlanda de Nord – România, ora 19:30 (ora României), stadion The Showgrounds (Ballymena)