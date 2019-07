O nouă trădare pe axa Dinamo - FCSB. Diogo Salomao a semnat cu echipa lui Gigi Becali

FCSB

Atacantul Diogo Salomao, ultima oară la Al-Hazm, va evolua în sezonul 2019-2020 la FCSB, a anunţat marți site-ul oficial al vicecampioanei României la fotbal.

Atacantul în vârstă de 30 de ani a semnat marți contractul cu FCSB și va începe antrenamentele alături de noii săi colegi. Diogo va purta numărul 24.

Diogo Ferreira Salomao este un jucător născut pe 14 septembrie 1988, la Amadora (Portugalia) și care a început fotbalul la Estrella Amadora. A trecut, de-a lungul carierei, pe la Casa Pia, Real SC și Sporting Clube de Portugal, ultimul club cedându-l, în două rânduri, sub formă de împrumut, la RC Deportivo la Coruna. Între 2016 și 2017 a evoluat pentru RCD Mallorca, pentru ca în vara lui 2017 să ajungă la FC Dinamo București, pentru care a jucat în 61 de partide, a înscris de 15 ori și a oferit 17 pase de gol. În perioada februarie-mai 2019 a evoluat pentru Al-Hazm, din Arabia Saudită.

”Am fost foarte fericit când am fost contactat de FCSB, deoarece am considerat aceasta drept o recunoștință a lucrurilor bune pe care le-am făcut în România. Am venit la un club mare și voi face tot posibilul pentru a ajuta echipa să-și îndeplinească obiectivele. Am toate condițiile pentru a performa aici, astfel încât abia aștept să mă bucur de fotbal alături de noii mei colegi. Sper să câștig titlul de campion și să am și evoluții foarte bune în acest an,” a declarat Salomao pentru www.fcsb.ro.