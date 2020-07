Război psihologic Craiova-Cluj

Finalul campionatului a aprins spiritele între cele două candidate la titlul de campioană. Universitatea Craiova și CFR Cluj au pornit un război al declarațiilor, fiecare acuzând cealaltă parte de jocuri murdare și lipsă de fair play. În acest moment, Universitatea are un punct avans în fața CFR-ului și avantajul că în ultima etapă va putea juca cu titlul pe masă chiar pe Ion Oblemenco, cu condiția să învingă la Giurgiu și la Botoșani.

Cu trei etape înaintea încheierii sezonului, lupta pentru titlu s-a redus la duelul CFR-U Craiova, un duel care se desfășoară atât pe teren, cât și în afara lui. Victoria oltenilor la Cluj și pasul greșit al CFR-ului cu Astra Giurgiu a răsturnat calculele hârtiei și a aprins la Craiova speranța la titlu după 29 de ani.

„Tărăboiul”, declanșat de Dan Petrescu

Antrenorul CFR-ului s-a descătușat la finalul meciului de la Craiova, în care Universitatea a învins FCSB cu 2-1. „Este incredibil ce se întâmplă în România cu arbitrajele. Are FCSB două penalty-uri clare și nu le dai, însă dai două pentru Craiova, care nu vor fi niciodată faulturi”, a răbufnit Dan Petrescu. În plus, el afirmă că este o adevărată coaliție ca Universitatea să iasă campioană în acest an, acuzând atât arbitrii, cât și celelate echipe din play-off că nu-și apără corect șansele în fața oltenilor, în timp ce în meciurile cu CFR trag tare.

La Craiova se visează cu ochii deschiși la titlu

Victoriile consecutive sub comanda lui Cristiano Bergodi a aprins toată suflarea oltenească, care acum visează la titlu. Mai liniștit în declarații decât omologul lui de la Cluj, tehnicianul Universității invită la calm: „Orice se poate întâmpla în aceste trei etape”. Însă presiunea fanilor este una extrem de mare, mai ales acum, când echipa este liderul clasamentului. Primul obiectiv imediat este meciul de la Botoșani. Cu o victorie este sigură că în ultima etapă poate deveni campioană cu o victorie contra CFR-ului, chiar dacă se va încurca la Giurgiu, cu Astra.

Se implică și FCSB-ul în ceartă

În acest weekend se poate tranșa decisiv titlul. Dacă FCSB va învinge CFR-ul, la București, Universitatea poate pune deja o mână pe trofeu. De altfel, Gigi Becali a și declarat că îi preferă pe olteni în dauna Clujului, lucru care l-a iritat și mai tare pe Dan Petrescu, îngrijorat și de programul mai dificil pe care-l are în cele trei meciuri rămase: cu FCSB în deplasare, acasă cu Botoșani, însă moldovenii alcătuiesc o echipă puternică și echipă care trage cu mari șanse la locul 3 și participarea în cupele europene, și în ultima etapă, la Craiova.



Toată lumea vede că Universitatea trebuie să iasă campioană. Este incredibil ce se întâmplă! Cu noi adversarele își dau sufletul pe teren, pe când cu Craiova se dau la o parte. Unde nu le iese, intervine arbitrajul. S-au plictisit să ne vadă mereu pe noi campioni și ne lucrează pe toate planurile.

Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj

Ia să ne mai lase în pace și Dan Petrescu cu lecțiile lui despre fotbal, că fotbal mai știm și noi. Nu suntem chiar așa veniți cu pluta. E un antrenor de mare valoare, dar ce face acum îl duce într-o zonă a ridicolului! Ce vrea? Să ia numai el campionatul? Toți ceilalți sunt proști, ceilalți antrenori muncesc degeaba?

Sorin Cârțu, președinte U Craiova