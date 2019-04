Răzvan Burleanu: România poate pierde organizarea EURO 2020

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat, miercuri, după şedinţa Adunării Generale, că modificarea articolului 88 din Legea Sportului, propunere aflată acum în dezbatere în Parlament, ar duce la suspendarea FRF de către UEFA şi FIFA, care interzic amestecul politicului în sport.

"Un alt capitol discutat, şi a venit un mesaj foarte clar, foarte coerent şi din partea UEFA şi FIFA, se referă la modificarea legii 69, Legea Sportului, din 2000. Avem în momentul de faţă o modificare în Parlament care presupune o ingerinţă politică în activitatea tuturor structurilor sportive de utilitate publică. Adică toate federaţiile sportive din România, inclusiv Comitetul Olimpic. Este vorba de articolul 88, indice 1, care propune ca Ministerul Tineretului şi Sportului să poată să convoace o Adunare Generală la federaţiile sportive din România, care să propună alegerea organelor de conducere, aprobarea bugetului, inclusiv a strategiei. Imaginaţi-vă că vom găsi în acest minister câte un expert care are această capacitate de a dezvolta o strategie pentru fiecare sport în parte. Aceasta reprezintă cea mai mare ingerinţă politică ce s-ar putea produce în sportul românesc, care încalcă Constituţia României. Deoarece Constituţia României prevede foarte clar că libertatea de asociere este un drept fundamental", a declarat Burleanu.

Oficialul FRF a solicitat public ministrului Tineretului şi Sportului să intervină în acest caz: "De aceea solicit public ministrului, Ministerului Tineretului şi Sportului, să intervină de îndată şi să oprească acest demers pe care îl avem în Parlament. Dacă s-ar întâmpla o asemenea modificare luaţi în considerare că atât UEFA cât şi FIFA, care ne monitorizează în acest moment... Federaţia Română de Fotbal şi celelalte federaţii şi Comitetul Olimpic putem fi într-o situaţie de a primi cele mai grave sancţiuni care s-au aplicat vreodată în Europa. Dacă se aplică această modificare de legislaţie vom fi în rândul următoarelor ţări: Benin, Pakistan, Nigeria, Irak, Guatemala".

Burleanu a precizat că modificarea acelui articol ar conduce la imposibilitatea de a organiza EURO 2020 în România.

"Ce ar mai presupune această sancţiune? Nu, EURO 2020 nu este în pericol dacă nu se construiesc anumite stadioane, EURO 2020 poate fi în pericol dacă avem parte de o asemenea modificare de legislaţie, fiindcă acest lucru ar duce la suspendarea Federaţiei Române de Fotbal. Şi cum Federaţia Română de Fotbal este organizatorul EURO 2020 în România, imaginaţi-vă în ce situaţie ar fi ţara noastră. Pe de altă parte avem o luptă foarte încinsă la câştigarea campionatului. Imaginaţi-vă dacă Federaţia Română de Fotbal a fi suspendată, nici un club nu ar putea să participi în cupele europene", a spus preşedintele FRF.

El a afirmat că ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, nu a realizat pericolul în momentul în care a fost de acord cu modificarea legislativă: ''Printre semnatari se află şi actualul ministru, a trecut de Senat, iar Camera Deputaţilor este cameră decizională şi în acest moment se află în faza de avizare. După care se merge în Comisia de învăţământ. Am avut două discuţii cu ministrul, ultima la Salonic, în care mi-a recunoscut că nu a conştientizat magnitudinea acestei situaţii. Nu am putut să-mi ofere nicio explicaţie, probabil că a fost influenţat de cineva care şi-a dorit un control al sportului românesc. Sunt mai mulţi parlamentari care au iniţiat acest proiect. Se pare că ministrul nu a conştientizat atunci când a semnat această propunere legislativă''.

