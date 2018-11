Rednic (Dinamo): Mi-aş fi dorit să câştigăm, FCSB nu şi-a creat nicio ocazie

Octavian Cocolos

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, duminică seara, într-o conferinţă de presă, că şi-ar fi dorit să câştige derby-ul cu FCSB, încheiat la egalitate, scor 1-1, mai ales că adversarii nu şi-a creat nicio ocazie.



"Sunt mulţumit şi nemulţumit, amândouă stările le am acum. E un punct şi ne-am apropiat la 3 de locul şase. Dar mi-aş fi dorit să câştigăm azi, mai ales că jucătorii au avut o atitudine bună. FCSB în afară de cornerele din prima repriză nu a fost periculoasă. Penedo nu a avut probleme, poate doar la penalty, dar şi acolo a apărat săracul. În rest FCSB nu şi-a creat nicio ocazie. Am jucat cu un om în plus, dar să nu uităm că l-am pierdut pe Nistor, accidentat. El ne-ar fi fost foarte util în repriza a doua. Nistor e un jucător care poate să decidă un meci", a spus tehnicianul.



El a menţionat că Dan Nistor a suferit o ruptură musculară din cauza gazonului foarte prost de pe Arena Naţională. "La Nistor s-ar putea să fie o ruptură musculară, dar să vedem cât de gravă e. Clar însă nu va putea juca în meciul cu Mediaş. Păi ăsta a fost gazon? A văzut cineva gazon undeva? Ăsta e o ruşine de teren. Păi jucătorii trebuie felicitaţi, în afară de Nistor şi Salomao are o uşoară entorsă. Avem şi noi un stadion în ţara asta şi terenul arată aşa. E o ruşine pentru România, pentru Bucureşti. Nu se poate să aibă întâietate şuşanelele, meciurile de copii... mai rămâne să se joace şi partide de old boys. Vorbim de spectacol, păi ce spectacol să fi fost, bine că nu s-au accidentat mai mulţi jucători", a precizat Rednic.



Antrenorul a menţionat că Harlem Gnohere, atacant pe care l-a adus în 2015 la Dinamo, nu a avut o evoluţie prea bună în derby: "Pe Gnohere nu l-am întâlnit. Nu ştiu dacă a fost nervos azi... Dar ştiu că dacă era la noi, azi ar fi dat vreo 2-3 goluri fără probleme. Sunt sigur că şi-a dorit să înscrie împotriva noastră. Dar uneori când îţi doreşti prea mult nu îţi iese. Mare lucru nu a reuşit în meciul de azi, de asta şi îi felicit pe fundaşii centrali. Gnohere e un atacant bun, îmi pare rău că relaţia noastră s-a stricat. Cred că el avea mult de câştigat dacă relaţia noastră rămânea una bună".



Mircea Rednic este de părere că în afară de Harlem Gnohere, arbitrul Istvan Kovacs îl putea elimina şi pe Romario Benzar de la FCSB. "A fost o intrare agresivă a lui Gnohere, fără minge. Nu ştiu dacă putem să reproşăm ceva arbitrului. Chiar cred că arbitrul mai putea să dea un cartonaş roşu la faza în care Benzar a lovit cu cotul", a afirmat Redic.



"Eu cred că Dinamo a arătat bine. Normal că mai sunt lucruri de pus la punct, dar am arătat bine. Jucătorii nu iau bonus de la mine. Dacă nu au câştigat nu iau, rămân banii pentru meciul următor. Eu vreau să îi motivez pentru că îmi dau seama nu e uşor. Zenke (n.r. - Simon Zenke, jucător recent transferat) are nişte kilograme în plus, am riscat puţin cu el, dar mi-a plăcut, are şi viteză bună. Sunt sigur că la Mediaş va juca titular. Risc, pentru că acum nu mai avem nimic de pierdut, doar de câştigat", a adăugat antrenorul.



Echipele Dinamo şi FCSB au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), meciul direct disputat, duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 15-a a Ligii I de fotbal.

