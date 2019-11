Rezultatele meciurilor din etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal

Dunărea Călăraşi şi Metaloglobus Bucureşti au obţinut victorii în deplasare, în etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal. Dunărea s-a impus cu 3-1 pe terenul echipei ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu, iar Metaloglobus a câştigat cu 2-1 la Buzău, în faţa echipei locale Gloria.



Petrolul Ploieşti a remizat în deplasare cu CSM Reşiţa.

Farul a realizat scorul etapei, 5-0 cu Pandurii Lignitul Târgu Jiu, la Constanţa.

Rezultate:

Vineri

AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele - AFC Ripensia Timişoara 3-3

Sâmbătă

FC Farul Constanţa - CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 5-0

CS Concordia Chiajna - CS Sportul Snagov 2-0

CSM Reşiţa - FC Petrolul Ploieşti 1-1

ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu - AFC Dunărea Călăraşi 1-3

SCM Gloria Buzău - FC Metaloglobus Bucureşti 1-2

CS Mioveni a stat. ACS Daco-Getica Bucureşti s-a retras din campionat.



Clasament: 1. CS Mioveni 30 puncte (15 jocuri), 2. UTA Arad 27 p (12 j), 3. Turris-Oltul Turnu Magurele 24 p (14 j), 4. Petrolul Ploieşti 24 p (13 j), 5. Farul 22 p (15 j), 6. FC Rapid 21 p (13 j). 7. FC Argeş 21 p (14 j), 8. Viitorul Pandurii Târgu Jiu 21 p (14 j) etc.



Sâmbătă au loc şi meciurile ASU Politehnica Timişoara - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (Stadion Ştiinţa - Timişoara, 14:00), Fotbal Club Argeş - AFC UTA Arad (Stadion Nicolae Dobrin - Piteşti, 15:00).



Duminică are loc partida Fotbal Club Rapid - AS FC Universitatea Cluj (Stadion Regie - Bucureşti, 12:00).



AGERPRES