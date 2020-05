România reîncepe fotbalul cu izoleta și cârja la tușă

Peste două săptămâni vor reîncepe play-off-ul și play-out-ul Ligii 1 cu toate meciurile restante. Calendarul pentru eșalonul superior, care va trimite reprezentantele României în viitoarea ediție a cupelor europene, trebuie să se termine până pe 19 iulie. Echipele care luptă pentru evitarea retrogradării mai au de jucat două săptămâni.





Liga 1 revine cu meciul-șoc CFR Cluj - FCSB, care ar putea rezolva numele campioanei chiar de la reluarea play-off-ului. În cazul unei victorii a CFR-ului, titlul de campioană va ajunge din nou în Gruia, pentru că este greu de crezut că echipa lui Gigi Becali va putea recupera avansul de 7 puncte pe care l-ar avea Clujul. Însă dacă FCSB se va impune la Cluj, campionatul se va juca până în ultima etapă. Totuși, FCSB nu a mai învins în Gruia din 10 septembrie 2014! La pândă stă și Universitatea Craiova, care, odată cu venirea antrenorului Cristiano Bergodi, a început să viseze cu ochii deschiși la titlu. Celelalte trei echipe din play-off, Astra, Botoșani și Gaz Metan Mediaș doar vor arbitra lupta de la vârf.

Măsuri extreme de securitate

Condițiile de securitate epidemiologică pentru disputarea meciurilor sunt foarte stricte. Organizatorii trebuie să asigure echipaje medicale la meciuri care să aibă izolete în dotare în cazul în care un jucător se accidentează și trebuie transportat la spital. În acest context, patronul echipei FC Botoșani, Valeriu Iftime, a declarat că el va plusa la aceste reguli, asigurând și câteva perechi de cârje „pentru că mulți jucători nu vor putea ieși pe picioare de pe teren la schimbare, și, conform regulilor de depărtare socială, nu are nimeni voie să-i care în spate”.

CFR Cluj începe cu Arlauskis în carantină

Echipa lui Dan Petrescu a reînceput pregătirea, însă fără portarul „aducător de noroc” Arlauskis. Acesta a reușit să se întoarcă foarte târziu în România și este obligat să stea 14 zile în carantină. Astfel el va rata începutul pregătirii și sunt șanse minime ca Arla să fie în poartă la meciul cu FCSB. Este însă șansa lui Bălgrădean să se răzbune pentru faptul că a fost dat afară de la echipa lui Gigi Becali după ce a anunțat că va pleca la CFR. Însă Bălgrădean și-a făcut niște calcule greșite. Miza pe plecarea lui Arlauskis de la CFR în vară. Doar că venirea pandemiei i-a răsturnat toate planurile și acum va trebui să se mulțumească cu statutul de rezervă a lituanianului până când acesta își va găsi o echipă. Însă dacă CFR va reuși accederea în grupele Champions League, mai mult ca sigur că Arlauskis va rămâne încă un sezon la echipa din Gruia.

Țucudean rămâne la Cluj

S-a încheiat și telenovela plecării lui Țucudean. Intrat în conflict cu conducerea clubului pentru că a refuzat diminuarea salariului pe perioada pandemiei, s-a speculat că atacantul ajunge la Universitatea Craiova. La un moment dat se dăduse ca sigură plecarea în Oltenia. În cele din urmă a rămas la CFR și Dan Petrescu se va baza pe el pentru că va pleca Omrani la finalul sezonului.

FCSB trebuie să aibă victorii pe linie

FCSB nu are alternativă dacă vrea să câștige titlul în această vară. Calculele sunt simple: victorii în toate meciurile rămase. Practic depinde doar de ei, nu așteaptă un joc al rezultatelor dacă vor bate tot. Primul examen va fi chiar în prima etapă de după reluarea Ligii 1, meciul cu contracandidata CFR, la Cluj. În eventualitatea unei victorii în Gruia s-ar apropia la doar un punct și ar deveni virtual favorite, pentru că ar urma returul la București și ar echivala cu un meci cu trofeul pe masă. Cu o condiție însă: victorie la Cluj. Dacă pierde sau la meci egal, FCSB iese din lupta pentru titlu. Mai mult, la pândă stă și Universitatea Craiova, care ar putea trece pe locul 2. Orice pas greșit al echipei lui Becali o poate scoate de pe locurile eligibile pentru cupele europene. FCSB are și varianta Cupei României, ca soluție de rezervă, dacă ratează locul 3, însă în ultimii ani, roș-albaștrii nu au dat o mare importanță Cupei.

Cinci jucători dați afară

Pe perioada carantinei, la FCSB s-a făcut și o restructurare a lotului, Gigi Becali renunțând la mai mulți jucători cu salarii mari și care, susține el, au dezamăgit și nu-și merită banii: Alexandru Stan, Marko Momcilovic, Harlem Gnohere și Adi Popa. Lor li se adaugă portarul Bălgrădean, căzut în dizgrația patronului după ce s-a aflat că a semnat cu rivalii din Cluj. Astfel, FCSB se bazează doar pe 21 de jucători, un lot considerat „subțire” după perioada asta de carantină în care au stat toți fotbaliștii din Liga 1. Bogdan Vintilă și-a cristalizat un „11” de bază, la care va face și 5 schimbări: Vlad - Ov. Popescu, Cristea, Miron, Panțâru - Oaidă, Nedelcu, Olaru - Tănase - Man, Coman. Rezervele care vor intra sunt Adrian Petre, Soiledis, Filip, Planici, Perianu și Ionuț Vână.

Universitatea Craiova visează la primul titlu

Echipa din Bănie are, matematic, șanse la titlu. Exact ca în cazul FCSB-ului, totul este la mâna ei. Dacă vor învinge în toate cele 8 partide din play-out craiovenii vor ieși campioni. Venirea antrenorului italian Cristiano Bergodi, bun cunoscător al fotbalului românesc, a reaprins speranța la câștigarea campionatului, idee lansată în toamnă de fostul antrenor Victor Pițurcă. Marele dezavantaj al Universității este lipsa spectatorilor din tribune, știut fiind că pe „Ion Oblemenco” a fost cea mai mare medie de spectatori pe parcursul acestei ediții de campionat.

Visul oltenilor: „Să jucăm cu titlul pe masă în ultima etapă cu CFR Cluj, la Craiova”

Programul primelor trei etape, cu FC Botoșani (acasă), Astra Giurgiu (acasă) și CFR (în deplasare), poate lămuri situația. Un singur pas greșit o scoate din cursa pentru titlu, mai ales că deja au pierdut un meci important la scor, 1-4, la București cu FCSB. Încă un meci pierdut și Universitatea poate spune adio titlului în acest an. Însă, în cazul unui parcurs fără greșeală, Universitatea poate juca în ultima etapă cu titlul pe masă, chiar pe „Oblemenco”.

Am găsit un personal de oameni foarte amabili aici. În izolare, am urmărit jocurile echipei. Am petrecut timpul pentru a analiza ce lot am la dispoziție. Pe jucătorii mei i-am întâlnit în acest an competițional, le-am urmărit jocurile. Trebuie să facem un final de campionat foarte, foarte bun și putem lua titlul.

Astra Giurgiu, FC Botoșani și Gaz Metan Mediaș „participă, dar nu se bagă”

Celelalte trei participante în play-off au doar rolul de arbitru la titlu. Fără pretenții la câștigarea campionatului, ar putea culege firimiturile celor trei echipe „de sus” sperând doar să prindă, cu noroc, un loc în cupele europene. Această sarcină ar fi ușurată dacă FCSB va câștiga Cupa României, iar CFR sau Craiova, titlul de campioană. În aceste condiții, locul 4 devine eligibil pentru tururile preliminare ale Europa League.

La Astra sunt încă restanțe la salariile jucătorilor

Budescu, Alibec & Co. s-au întors la pregătire, dar tensiune există în continuare la club, din cauza restanțelor salariale. Patronul Ioan Nicolae a promis că va achita salariile la zi în momentul în care vin banii din televizări. Însă acești bani au venit la club, dar niciun jucător nu a primit nimic. Clubul trece oricum prin probleme financiare și doar o eventuală calificare în grupele Europa League ar aduce o infuzie în conturi care ar salva clubul. În această ediție au avut chiar emoții în obținerea licenței pentru anul viitor al Ligii 1.

Botoșani speră să facă și câteva surprize

Scăpat de grijile retrogradării prin calificarea în play-off, patronul Valeriu Iftime nu a ascuns că s-ar bucura dacă echipa lui va face surpriza și va ajunge în Cupele Europene. Până atunci se bazează pe un grup de tineri talentați pe care speră să-i vândă la vară.

Gaz Metan Mediaș a rămas fără antrenor

Șocul reluării pregătirilor a venit de la Mediaș, unde antrenorul Edi Iordănescu a demisionat pentru că cei din conducerea clubului „nu vor să tragă la titlu”. Acesta a declarat că nu i se asigură condițiile necesare pentru o performanță mai mare decât accederea în play-off. „Nu vreau să fiu o marionetă în lupta la titlu. Vreau să particip la această luptă. Nu mă mulțumesc cu puțin, nu vreau să fiu arbitru. Sunt doar șapte puncte până la locul 1. De ce să nu-mi încerc șansa asta? Dar nu mi se oferă condiții pentru un obiectiv mai mare”, a declarat Edi Iordănescu. Conducerea clubului a răspuns că speră ca Iordănescu să se întoarcă la echipă și dacă e posibil „tragem și la titlu. De ce nu?”.



Parcursul celor trei „arbitri” la titlu poate încurca serios echipele din față, obligate să nu facă niciun pas greșit. „Nucile tari” par a fi Astra și FC Botoșani.

Play-out-ul se va disputa în ciuda intenției de boicot a șase echipe

Lupta pentru evitarea retrogradării se va duce între șapte din cele opt echipe din play-out. Singurii care sunt lipsiți de griji sunt cei de la Viitorul, care au ratat in extremis calificarea în ply-off. Avansul de 5 puncte pe care-l au în fața ocupantei locului 2 asigură liniște cel puțin la început pentru reacomodarea la competiție.

Viitorul, cu gândul la sezonul viitor

Echipa patronată de Hagi nu își face mai griji cu rămânerea în Liga 1, astfel că poate pregăti încă de acum viitorul sezon și poate experimenta în voie formule cu tineri jucători din Academia proprie, mai ales că Gică Hagi intenționează să vândă mai mulți titulari la echipe din străinătate. Răgazul acesta pe care-l are testând în meciuri oficiale și alte formule de echipă poate face din Viitorul o favorită la titlu în sezonul următor.

Sepsi va avea stadion nou în luna noiembrie

Echipa din Sfântu Gheorgheva avea din această toamnă o nouă bază sportivă și un stadion modern de 8.000 de locuri. Investiția vine integral din partea guvernului de la Budapesta. În ceea ce privește actualul sezon, Sepsi nu-și face griji. Jucătorii sunt plătiți la zi și, după cum spune patronul echipei, Laszlo Dioszegi, „Valoarea lotului este mult peste play-out. Avem lot de play-off. Nu-mi fac griji cu retrogradarea”.

Hermannstadt are din nou probleme financiare

Echipa din Sibiu a fost una din echipele care a dorit oprirea play-out-ului, fără ca nicio echipă să nu mai retrogradeze. Propunerea s-a lovit de opoziția televiziunilor, care au plătit în avans sume consistente cluburilor pentru finalul de sezon. Sibienii au acuzat dificultăți financiare majore și au declarat că nu pot asigura condițiile impuse de Ministerul Sănătății. Mai nou, clubul a anunțat că jucătorii au restanțe mai mari de trei luni și nu sunt siguri că vor avea un lot de 18 fotbaliști.

Dinamo, în incertitudine și cu spectrul retrogradării

Deși niciun dinamovist nu concepe ca echipa să retrogradeze, Dinamo este doar la trei puncte de linia roșie. Un singur eșec o trimite jos de tot în clasament. Primul meci poate fi decisiv, acasă cu Chindia Târgoviște. O victorie i-ar oferi o bulă de oxigen și timp, însă o înfrângere cu o contracandidată la retrogradare i-ar complica mult situația. Dinamo are două înfrângeri în două meciuri din play-out, 0-1acasă cu Clinceni și 0-1 la Iași cu Poli. În plus, incertitudinea de la club cu vânzarea sau nevânzarea, aducerea unui antrenor nou, fără o mare experiență, sporește grijile. Salvarea sezonului ar fi câștigarea Cupei României.

Poli Iași, inițiatorii boicotului

Mircea Rednic a fost primul care s-a pronunțat pentru înghețarea campionatului. Explicația lui a fost simplă: „După trei luni de nefotbal, vreau trei luni de pregătire cu toată echipa ca să fiu o echipă bine omogenizată sezonul viitor. Acum vom juca degeaba”. Poli, la lotul pe care-l are, ar trebui să fie sigură de prezența în Liga 1 și anul viitor. Poli are de disputat și semifinala Cupei României.

Clinceni, Chindia și Voluntari par condamnate la Liga 2