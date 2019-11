Schimbare NEAȘTEPTATĂ de antrenor la echipă de play-off din Liga 1

Ohmega1982/Getty Images/iStockphoto Image of Soccer football in Goal net with green grass field. For sport concept. Image of Soccer football in Goal net with green grass field. For sport concept.

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a reziliat pe cale amiabilă contractul cu antrenorul Laszlo Csaba, care a fost înlocuit cu Leo Grozavu, a anunţat marţi, conducerea clubului de fotbal, în cadrul unei conferinţe de presă.



"Începând de marţi am reziliat contractul, de comun acord, cu Laszlo Csaba, căruia vreau să îi mulţumesc pentru tot ce a făcut pentru clubul nostru şi rămâne în slujba clubului nostru, deci numai ca antrenor am reziliat contractul. Şi, totodată, deja putem să şi spunem bun venit domnului Leo Grozavu, care începând de astăzi e noul nostru antrenor", a declarat patronul clubului, Dioszegi Laszlo.



Managerul clubului Sepsi OSK, Cornel Şfaiţer, a precizat că decizia de schimbare a antrenorului a fost luată pe fondul rezultatelor nemulţumitoare înregistrate în acest sezon competiţional.



"Ieri am avut o şedinţă prelungită a Consiliului de Administraţie, am analizat lucrurile bune făcute cu bune Csobi, pentru care vreau şi eu să îi mulţumesc pe această cale. Din păcate nu suntem în clasament unde doream noi la începutul acestui sezon şi am luat decizia, împreună cu Consiliul de Administraţie, ca Leo Grozavu să fie noul antrenor. Îl cunoaşteţi, nu e necunoscut pentru campionatul intern şi avem mare încredere că vom face lucruri bune, lucruri frumoase împreună", a declarat Cornel Şfaiţer.



Noul antrenor a declarat că a acceptat oferta de a veni la Sfântu Gheorghe, deoarece consideră că echipa are un lot bun de jucători, dar şi infrastructură şi stabilitate financiară, ''ingredientele'' necesare pentru a face performanţă.



"Vreau ca încrederea care mi-a fost acordată din partea clubului să fie răsplătită prin rezultate şi, nu în ultimul rând, prin joc. Vreau ca lumea să vină la stadion cu multă plăcere, să văd o echipă care joacă fotbal, se bucură de acest sport şi, bineînţeles, odată ce promovăm acest spectacol sperăm să apară şi rezultatele. (...) De convins, în primul rând m-a convins să vin la Sfântu Gheorghe tot ce se întâmplă în ultima perioadă la Sepsi. Mă refer la infrastructură, stabilitatea financiară, chiar şi la lotul de jucători, deci există toată ingredientele pentru a se face performanţă. Este un club care de când activează pe prima scenă are parte de linişte, aici nu am văzut până acum ieşiri în decor, cum se spune, scandaluri, fiecare îşi cunoaşte foarte bine locul. (...) A fost ceea ce îmi doresc şi eu de la un club de fotbal. (...) Inclusiv lotul de jucători a fost unul dintre lucrurile care m-au convins, pentru că este un lot cu care se poate face mai mult decât s-a făcut până în momentul de faţă", a spus noul antrenor.



Întrebat dacă e de părere că Sepsi va putea urca în clasament şi spera la play-off, Grozavu a apreciat că e dificil, dar nu imposibil.



"E dificil acum să spun lucruri măreţe, în general sunt un tip echilibrat, nu vreau să mă îmbăt cu apă rece, dar dacă nu aş visa înseamnă că nu ar trebui să fiu antrenor. (...) Mai sunt încă foarte multe puncte puse în joc, orice este posibil la fotbal. În momentul în care vom reuşi să avem un parcurs bun, deci câteva etape la rând cu victorii, sigur că reînvie speranţa pentru play-off. În momentul de faţă, sigur, că este o diferenţă apreciabilă, dar asta nu înseamnă că fotbalul nu poate să schimbe lucrurile în cel mai scurt timp", a mai spus Leo Grozavu.



Laszlo Csaba a fost instalat la începutul sezonului şi are un bilanţ de 2 victorii, 10 egaluri şi 4 înfrângeri în 16 etape, Sepsi OSK ocupând locul 11, cu 16 puncte, după 16 etape. Sepsi OSK s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după 4-2 cu Astra Giurgiu. AGERPRES/