Situație delicată pentru Gigi Becali! Ce spune conducerea Gaz Metan despre Edi Iordănescu

Conducerea Gaz Metan Mediaş precizează, într-un comunicat remis marţi presei, că antrenorul Edward Iordănescu are contract cu gruparea de pe Târnava Mare pentru încă un an, iar clubul nu concepe altă variantă decât continuarea înţelegerii.



''Ca urmare a avalanşei de informaţii, speculaţii şi discuţii fără sfârşit din mass-media sportivă şi nu numai, cu privire la plecarea antrenorului principal Edward Iordănescu la FCSB, clubul Sportiv Gaz Metan Mediaş doreşte să aducă o serie de lămuriri menite să facă lumină cu privire la acest subiect mediatizat excesiv. Edward Iordănescu se află sub contract pentru încă un an cu Gaz Metan. Clubul nu concepe altă variantă decât continuarea contractului, motiv pentru care face toate eforturile necesare susţinerii activităţii acestuia în cele mai bune condiţii posibile. Orice tentativă din partea oricărui club de a iniţia orice fel de negocieri cu acesta este contrar regulamentelor în vigoare şi va fi tratată corespunzător'', se arată în comunicatul semnat de preşedintele Ioan Mărginean.



Acesta menţionează că încetarea unilaterală a contractului înseamnă automat asumarea unor penalităţi financiare importante.



''Pentru noi cuvântul de ordine în această perioadă este continuitate. Suntem convinşi că vom avea o colaborare foarte bună şi în continuare, iar Gaz Metan va reuşi să îşi atingă obiectivele pe care şi le-a stabilit alături de Edward Iordănescu. În această dimineaţă, clubul Gaz Metan Mediaş a trimis către Administratorul judiciar spre aprobare, tabele cu toate plăţile care trebuie făcute în vederea ieşirii din insolvenţă. Precizăm că în conturile clubului se află toţi banii necesari pentru achitarea atât a datoriilor de pe planul de reorganizare, cât şi a celor curente. În cazul în care ne vom lovi de refuzul acestuia, ne vom adresa Judecătorului sindic de la Tribunalul Sibiu pentru a obţine o Ordonanţă preşedinţială menită să ducă la rezolvarea problemei în cel mai scurt timp posibil. Cu această ocazie dorim să mulţumim tuturor oamenilor de bine care au crezut în noi şi în planul de reorganizare. Sperăm ca pe viitor să avem o evoluţie ascendentă atât din punct de vedere al managementului economic şi sportiv, dar şi al obiectivelor viitoare pe care le dorim mult mai îndrăzneţe'', precizează sursa citată.



Gaz Metan Mediaş este lider în clasamentul play-out-ului Ligii 1 de fotbal.

