Suporterii Dinamo au cumpărat 10% din acțiunile clubului. Vor fi plătite salariile restante ale jucătorilor

Suporterii echipei de fotbal Dinamo au anunţat cumpărarea a 10% din acţiunile deţinute de Ionuţ Negoiţă la gruparea bucureşteană, prin programul Doar Dinamo Bucureşti (DDB) şi urmează să efectueze plăţi pentru achitarea restanţelor salariale către jucători.



"În urma sesiunii de vot desfăşurate în aceste zile, după exprimarea majorităţii membrilor cotizanţi în favoarea propunerii boardului DDB (98,8% au votat DA), ieri 30 ianuarie 2020, în faţa notarului, reprezentanţii FC Dinamo şi reprezentanţii Program DDB au semnat un act istoric prin care suporterii au preluat 10% din acţiunile Clubului Dinamo. În acelaşi timp, sumele strânse până la acel moment prin ProgramDDB au fost virate Clubului, urmând ca în cursul zilei de astăzi să participăm la efectuarea ordinelor de plată către jucătorii cu restanţe salariale'', se arată în comunicatul boardului DDB.



Prin contribuţiile de tip socios ale suporterilor dinamovişti s-au strâns până în prezent aproximativ 500.000 de lei.



"Ne-am dorit ca acest lucru să fie făcut înainte de reluarea campionatului, acoperirea restanţelor fiind una din condiţiile pentru obţinerea licenţei pentru Liga 1. În ritmul înscrierilor din ultimele zile, astăzi ar urma să trecem pragul unei jumătăţi de milion de lei. Cu o lună mai devreme faţă de ce ne-am propus la începutul anului. Nu mai avem în cont toţi aceşti bani. De ieri am luat-o din nou de la zero. Dar dacă am reuşit să ajungem până aici avem curajul să credem că în următoarele luni vom strânge încă pe-atât. Le mulţumim tuturor dinamoviştilor care au crezut şi cred în acest proiect! Le mulţumim tuturor celor care au avut curajul să se implice în mod concret! Am adunat în această Comunitate Socios oameni simpli, studenţi, soldaţi, pensionari, familii, sportivi, foste glorii, artişti, oameni politici, oameni de televiziune, români din diaspora, oameni din peluză, membri Elite sau copii care şi-au pus deoparte banii din alocaţie pentru a se înscrie în DDB. Pentru ei şi pentru toţi suporterii lui Dinamo, acesta este un moment istoric, fără precedent în fotbalul din România. Dar nu-l vom sărbători în niciun fel, pentru că suntem conştienţi că greul de abia acum începe", mai precizează documentul clubului.



Suporterii dinamovişti intenţionează ca prin acţiunile lor să redreseze echipa şi să atragă un investitor serios: "Adevărata realizare va fi să reuşim împreună să redresăm echipa şi să atragem un investitor puternic pentru ca Dinamo să revină acolo unde îi este locul. Asta ne dorim. Şi oricând va apărea un astfel de acţionar majoritar, cu un proiect de investiţii pentru performanţă, nu vom avea nicio problemă să-i cedăm şi acţiunile noastre. Toată strădania noastră are un singur scop: Salvarea lui Dinamo. Şi lucrul acesta încă nu este realizat. Nu ne vom opri aici. Îi chemăm în continuare pe toţi suporterii să vină alături de noi pentru a ridica Dinamo".



Gruparea FC Dinamo se confruntă cu dificultăţi financiare după ce patronul Ionuţ Negoiţă a anunţat că nu se va mai implica din acest punct de vedere, existând restanţe la plata salariilor fotbaliştilor.



Clubul Dinamo a solicitat un împrumut Ligii Profesioniste de Fotbal din drepturile de televizare a partidelor din Liga I, a declarat secretarul general al LPF, Justin Ştefan.



Dinamo va disputa prima partidă oficială din 2020 cu Astra Giurgiu, sâmbătă, de la ora 20:00, în cadrul etapei a 23-a a Ligii I, pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare.

