Surprize în lotul de 23 de jucători pentru CE de tineret. Mirel Rădoi a explicat absenșele

Selecţionerul echipei naţionale de tineret a României, Mirel Rădoi, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, lotul final de 23 de jucători pentru Campionatul European Under 21 care se va disputa în Italia şi San Marino, marele absent fiind Răzvan Marin, căruia clubul Ajax Amsterdam nu i-a permis să participe la turneul final.

„Lipsește unul dintre cei mai importanți jucători, Răzvan Marin. Din păcate, Ajax nu a fost de acord ca el să participe la turneul final, acesta fiind programat în afara datelor oficiale. Am încercat să aleg cei mai buni jucători, cei mai în formă. Vor fi și jucători nefericiți în urma deciziei, dar nu am putut convoca mai mult de 23 de jucători”, a spus Mirel Rădoi.



Din lot fac parte 16 jucători care evoluează în ţară, cei mai mulţi provenind de la FC Viitorul (6) şi FCSB (4).



Lotul României pentru Campionatul European de tineret este următorul:



Portari: Ionuţ Andrei Radu (Genoa/Italia), Cătălin Căbuz (FC Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB);



Fundaşi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa/Rusia), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Paşcanu (Leicester City/Anglia), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Florin Ştefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul);



Mijlocaşi: Tudor Băluţă (FC Viitorul), Dragoş Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Mediaş), Denis Drăguş (FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia/Italia).



Atacanţi: George Puşcaş (Palermo/Italia), Adrian Petre (Esbjerg fB/Danemarca), Andrei Ivan (Rapid Viena/Austria).



Faţă de lotul lărgit de 33 de jucători anunţat în 17 mai, Mirel Rădoi a renunţat la Mihai Butean (Astra Giurgiu), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), Răzvan Oaidă (FC Botoşani), Lorand Fulop (FC Botoşani), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra Giurgiu), în timp ce Răzvan Marin (Ajax Amsterdam/Olanda) nu a fost lăsat să participe de clubul său. Cu excepţia lui Răzvan Marin, ceilalţi jucători fac parte din lista adiţională pentru turneul final.



"Tricolorii" se vor reuni pe 6 iunie şi vor pleca a doua zi într-un cantonament în Italia, în localitatea Bagno di Romagna, unde se vor pregăti până pe 15 iunie. Apoi, naţionala U21 se va muta la Forli, unde va rămâne pe perioada Campionatului European.



Selecţionata U21 României va debuta în Grupa C a turneului final pe 18 iunie, împotriva Croaţiei (Serravale/San Marino, 19:30, ora României), pe 21 iunie vor înfrunta Anglia (Cesena, 19:30), iar pe 24 iunie va avea loc ultimul lor meci din grupă, contra Franţei (Cesena, 22:00).



Campionatul European de tineret se va disputa în perioada 16-30 iunie 2019 în 5 oraşe din Italia şi San Marino: Bologna, Reggio nell'Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle. Din cele 3 grupe ale CE se vor califica în semifinale câştigătoarele şi cea mai bună ocupantă a locurilor secunde.

AGERPRES