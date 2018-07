Transfer vara 2018. Atacantul croat Marko Brekalo a semnat pentru FC Botoşani

Atacantul croat Marko Brekalo a semnat un contract pe doi ani cu echipa de fotbal FC Botoşani, a anunţat, joi, clubul, pe site-ul său oficial. Brekalo are 25 de ani şi a jucat la mai multe formaţii din ţara nata...

Federatia internationala de fotbal, FIFA, intentioneaza sa ceara televiziunilor nationale, dar si echipei de filmare a organizatiei, sa difuzeze, in timpul transmisiunilor in direct ale meciurilor, cat mai putine cadre...

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018. Li s-au luat telefoanele mobile, lucrurile personale, bijutreiile, au fost imbracati in uniforme militare, apoi au fost trimisi in padure sa invete tehnici de supravietuire in...