Un nou transfer la FCSB. Au luat un jucător important de la Viitorul. Gigi Becali: „A semnat deja”

Bogdan Iurascu/Intact Images

FC Viitorul și FCSB s-au înțeles în privința transferului lui Ionuț Vînă (24 de ani). Mijlocașul a fost în această dimineață la palatul din Aleea Alexandru al lui Gigi Becali și a parafat înțelegerea cu vicecampioana României.

“Da. De unde știți voi că doar Meme știa. Vînă e aici și pot să confirm că m-am înțeles cu el. A semnat deja. Păi eu nu vedeam? Eu trebuia să îl iau de mult pe Vînă, dar m-au sfătuit alții ca să nu îl iau. L-am luat că așa am vrut eu, nu m-am mai luat după nimeni. L-am luat pe Vînă că e deja învățat de Hagi pentru 4-3-3. Nu mă duc la meci. Îl trimit pe Vînă în locul meu. Viitorul mai are 10% dintr-un viitor transfer. Nu am vorbit cu Hagi. De câte ori l-am sunat era ocupat pentru Ianis. Mi-au spus că dacă dau 750.000 de euro pot să îl iau”, a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.