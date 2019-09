 Victor Piţurcă: Regula U21 în Liga I e ilegală. Poate FRF va dori să ne impună să joace şi o femeie!

Managerul general al echipei Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a declarat, ast[zi, într-o conferinţă de presă, că regula folosirii a doi jucători sub 21 de ani în Liga I, instituită de FRF în acest sezon, este ilegală, precizând că în viitor conducerea federaţiei va impune cluburilor chiar şi să joace cu o femeie în primul unsprezece.



„Regula U21 nu e în primul rând una legală. Nu îţi poţi permite chiar şi tu, federaţie care conduci fotbalul românesc, să impui cluburilor profesioniste să introducă în teren ce jucători vrei tu. Poate la un moment dat FRF va dori să vină o femeie să joace în echipă. Nu mi se pare normal. Bun, e important şi pentru echipa naţională ca tinerilor noştri să li se dea o mai mare atenţie, dar nu poţi să impui să îi introduci în echipă. Pentru că, aşa cum spunea şi Mircea Lucescu, valoarea fotbalului românesc scade, iar suporterii nu mai vin la stadion. Bun, ai impus un jucător U21, dar era arhisuficient. Toate cluburile îl introduc pe al doilea jucător U21, dar în minutul 15 îl schimbă. Deci spectacolul are de suferit”, a spus Piţurcă.



Acesta este de părere că toate cele 14 cluburi din Liga I trebuie să ia poziţie pentru a schimba regula U21. „Eu deja am vorbit cu patronul să discutăm şi cu celelalte cluburi din Liga I, pentru că trebuie făcut ceva în sensul ăsta. Nu mi se pare o decizie normală”, a adăugat Victor Piţurcă.



Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a hotărât, la 30 august 2018, ca echipele de fotbal din Liga I să folosească obligatoriu în primul unsprezece, din sezonul 2019-2020, minimum 2 jucători sub 21 de ani formaţi la nivel naţional, iar unul dintre aceştia va trebui sa fie utilizat pe toată durata partidei.

AGERPRES