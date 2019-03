Victor Piţurcă spune ce şanse mai sunt ca el să antreneze în România

Tehnicianul Victor Piţurcă, care nu a mai condus nicio echipă din iulie 2016, când a întrerupt colaborarea cu gruparea saudită Al Ittihad Jeddah, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că în proporţie de 99% nu va mai antrena niciodată în Liga I.

"Îmi este dor de antrenorat, normal. Dar în Liga I în proporţie de 99% nu mă mai întorc ca antrenor. Fiindcă am avut o viaţă tumultuoasă şi în fotbalul românesc nu mai are rost să mă întorc pentru că nu există profesionalism din punctul meu de vedere. Şi nu vreau să mai fiu stresat, să mai am supărări. Dacă va fi o echipă mare, o echipă cu pretenţii din Golf (n.r. - ţările arabe din Golful Persic), pentru că eu tot acolo m-aş întoarce, atunci aş accepta. Am primit destule oferte din ţară, dar am refuzat. Nu ştiu în Ghencea (n.r. - la echipa CSA Steaua, aflată acum în Liga a IV-a)... dacă va fi sau nu, Ghencea e casa mea, dar deocamdată nu", a spus tehnicianul care în Liga I a condus formaţiile Steaua Bucureşti şi Universitatea Craiova.

De trei ori selecţioner al primei reprezentative a României, Victor Piţurcă susţine că în Liga I nu mai sunt jucători valoroşi şi a menţionat că fostul fotbalist Adrian Ilie ar fi acum, la 44 de ani, mai bun ca mulţi atacanţi din prima divizie.

"Adrian Ilie arată perfect. Eu cred că el dacă ar intra 20 de minute ar juca mai bine ca mulţi atacanţi care sunt acum în Liga I. Sunt convins de lucrul ăsta. Erau jucători valoroşi altădată, acum nu mai sunt din păcate. Ăsta e şi motivul pentru care lumea nu mai vine la stadion. Dacă ar fi meciuri spectaculoase, sunt sigur că suporterii ar reveni. Acum nu mai există nici derby-uri pentru că echipele de tradiţie au cam dispărut. Când vor reveni cluburile de tradiţie în Liga I atunci lucrurile se vor schimba", a afirmat tehnicianul.

În vârstă de 62 de ani, Victor Piţurcă a debutat ca antrenor în 1992, când a preluat formaţia Steaua Bucureşti, pe care a mai condus-o ulterior în trei rânduri. El a mai antrenat Universitatea Craiova de două ori, prima reprezentativă a României de trei ori, selecţionata de tineret o dată şi formaţia saudită Al Ittihad Jeddah în două rânduri.

AGERPRES