VIDEO Alexandru Mitriţă a reuşit un nou gol pentru New York City FC

New York City FC

Fotbalistul român Alexandru Mitriţă a marcat un gol pentru New York City FC, care a învins-o pe FC Cincinnati cu scorul de 5-2, joi, pe teren propriu, într-un meci din liga profesionistă nord-americană - Major League Soccer (MLS).

Mitriţă a deschis scorul în min. 11, după o combinaţie cu Maximiliano Moralez, celelalte goluri fiind reuşite de Heber (17, 49), Ismael Tajouri (29) şi Maximiliano Moralez (90). Ambele reuşite ale oaspeţilor au fost autogoluri, semnate de Heber (37), respectiv Sebastien Ibeagha (76).

Mitrita puts it away to give #NYCFC the 1-0 lead! #NYCvCIN pic.twitter.com/ME54oClYEr — Major League Soccer (@MLS) 6 iunie 2019

Alexandru Mitriţă, care a fost înlocuit în minutul 86 cu Justin Haak, are 4 goluri marcate în 12 partide pentru echipa newyorkeză.

Înainte de meci, celebrul antrenor spaniol Pep Guardiola, care o pregăteşte pe Manchester City, echipă care face parte din acelaşi grup cu New York City FC, a făcut o vizită la vestiar şi i-a încurajat pe jucători, dând mâna inclusiv cu Mitriţă.

În clasamentul Conferinţei de Est, pe primul loc se află Philadelphia Union, cu 28 puncte (16 jocuri), urmată de DC United, 27 puncte (15 j), Montreal Impact, 27 p (18 j), Atlanta United FC, 26 p (15 j), New York Red Bulls, 24 puncte (15 j), New York City FC, 23 puncte (14 j), etc.

În ierarhia generală conduce Los Angeles FC, 37 puncte (16 j), iar New York City FC ocupă locul 10.

AGERPRES