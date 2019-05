Armeanul Mhitarian "şi-a dat autogol", scrie presa din Azerbaidjan

Henrih Mhitarian "şi-a dat autogol", scrie presa din Azerbaidjan, citată de EFE după ce fotbalistul armean al lui Arsenal a decis să nu facă deplasarea la Baku, pentru finala Europa League contra lui Chelsea, din motive de securitate.



"Mhitarian a preferat să fie ostaticul propriilor sale fobii. Important este însă că el a confundat terenul de fotbal cu ringul politic", scrie ziarul digital Zerkalo.az. Potrivit cotidianului, graţie acestui scandal, "toată lumea" a putut vedea cum a apărut nu un nou fotbalist, ci un nou politician "pe nume Mhitarian".



"Meciul s-a încheiat previzibil. Henrih şi-a dat autogol", scrie ziarul.



Zerkalo.az aminteşte că Michael Essien, fostul jucător al lui Chelsea, care evoluează acum la echipa azeră Sabail, i-a invitat pe suporterii ambelor echipe la Baku.



"Toată lumea a putut vedea că acest om, Henry Gamletovici (Hamlet), care are un nume şi un patronim pur englezeşti, face deja primii paşi în lumea politicii", adăugă publicaţia.



Pe aceeaşi linie, ziarul digital Haqqin.az a acuzat-o pe Arsenal de "joc murdar" prin dezinformarea presei în legătură cu presupusele probleme de securitate de la Baku.



Ziarul asigură că, în realitate, jucătorul "nu avea intenţia să zboare în Azerbaidjan".



Haqqin.az menţionează că sora lui Mhitarian lucrează de mulţi ani la UEFA şi are relaţii cu persoane influente, ca faimosul agent de jucători Mino Raiola, reprezentantul fratelui său.



"În mod sigur, această poveste va fi folosită dacă Arsenal pierde cu Chelsea", susţine cotidianul.



În opinia presei azere, este clar cu cine vor ţine suporterii locali: "Cu Chelsea, bineînţeles."



''Am analizat toate variantele pentru ca Mhitarian să facă parte din echipa care se va deplasa la Baku, însă după discuţii cu jucătorul şi cu familia acestuia, s-a decis că cea mai bună soluţie ar fi ca el să nu joace în această finală. Am trimis şi UEFA o scrisoare în care ne-am exprimat preocuparea pentru această situaţie apărută, mai ales că Mhitarian era component de bază al formaţiei'', se arată într-un comunicat al grupării de pe Emirates Stadium.



Din cauza tensiunilor existente între Armenia şi Azerbaidjan, Mhitarian a lipsit din lotul lui Arsenal şi al uneia din fostele sale echipe, Borussia Dortmund, la meciurile pe care susţinute în această ţară în ediţiile trecute ale cupelor europene.

