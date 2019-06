AS Roma are un nou antrenor

Portughezul Paulo Fonseca, succesorul lui Mircea Lucescu la Şahtior Doneţk, a fost numit marţi în funcţia de antrenor al echipei de fotbal AS Roma, a anunţat clubul italian pe pagina sa oficială de internet.

AS Roma, semifinalista Ligii Campionilor în 2018, a traversat un sezon haotic şi l-a demis în luna martie pe antrenorul Eusebio Di Francesco, instalându-l în locul acestuia pe Claudio Ranieri, care a semnat un contract pe trei luni şi a anunţat, totodată, că nu doreşte să îşi prelungească mandatul după expirarea acestui acord.

După ce variantele Antonio Conte (care a semnat cu Inter Milano) şi Gian Piero Gasperini (care şi-a prelungit înţelegerea cu Atalanta Bergamo) nu au mai fost de actualitate, clubul din capitala Italiei s-a orientat către Paulo Fonsesca.

Tehnicianul lusitan, în vârstă de 46 ani, le-a antrenat pe FC Porto şi Sporting Braga în ţara sa, înainte de a-l înlocui pe românul Mircea Lucescu la Şahtior Doneţk, grupare cu care a câştigat trei titluri de campion şi trei Cupe ale Ucrainei în ultimele trei sezoane.

La AS Roma, Fonseca are misiunea de reconstrui echipa, după ratarea calificării în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, în condiţiile unui buget redus şi fără mai mulţi jucători de bază (Dzeko, Kolarov, Manolas etc), care ar putea pleca în această vară.

AGERPRES