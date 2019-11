Burleanu (FRF) - Există posibilitatea ca meciul naţionalei cu Islanda să fie mutat în altă ţară

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, sâmbătă seara, la Complexul Expoziţional Romexpo, unde a participat la tragerea la sorţi a grupelor EURO 2020, că există posibilitatea ca meciul naţionalei României din deplasare cu Islanda, din barajul Ligii Naţiunilor, să fie mutat într-o altă ţară din cauza terenului care ar putea fi îngheţat în luna martie.



"Există posibilitatea ca meciul cu Islanda să fie mutat în altă parte. Este pentru prima dată în ultimii 5-10 ani când Islanda va juca un meci oficial acasă în luna martie. Ne este teamă că infrastructura nu va corespunde. Acest teren nu are încălzire şi am înţeles că ei doresc să apeleze la tot felul de variante astfel încât acesta să fie dezgheţat la ora jocului. În momentul de faţă nu se ştie în ce altă ţară ar putea fi mutat meciul. Am discutat cu cei din Islanda pentru a şti exact care sunt condiţiile de acolo. Operaţional, acest baraj din martie e unul foarte dificil, şi nu doar pentru România, ci pentru toate ţările, pentru că trebuie să îţi faci planurile pentru ambele variante. Ceea ce e foarte dificil", a spus Burleanu.



"Presiunile noastre sunt pentru a avea un teren bun. Am şi început de altfel, suntem într-un contact strâns cu cei de la UEFA. Cred că şi lor le-a scăpat acest lucru. Cred că s-au gândit la început doar să respecte acest sistem de tragere la sorţi şi nu au luat în considerare şi acest aspect. Mai ales că Islanda sau Insulele Feroe sunt ţări unde nu poţi juca în anumite perioade ale anului", a adăugat preşedintele.



România va înfrunta Islanda în semifinalele barajului Ligii Naţiunilor pentru EURO 2020 la fotbal. Meciul este programat în Islanda, la 26 martie.



Răzvan Burleanu a anunţat că România va disputa un amical în luna iunie cu o selecţionată puternică a Europei: "În luna iunie vom avea un meci amical cu una din ţările mari ale Europei. E un meci pe care îl vom anunţa zilele următoare. Se va juca în deplasare, în una din ţările unde avem o comunitate foarte mare de români".



Preşedintele FRF s-a arătat mulţumit de organizarea tragerii la sorţi a grupelor EURO 2020 la Bucureşti. "A fost o săptămână intensă pentru noi pentru că ne-am dorit ca acest eveniment să iasă foarte bine şi să punem Bucureştiul pe harta fotbalului european, cel puţin din punct de vedere organizatoric. Feed-back-ul privind organizarea a fost unul foarte bun până acum. Preşedintele UEFA a plecat acum şi mi-a spus că e foarte încântat de Bucureşti. Aşa cum şi toţi ceilalţi invitaţi au rămas impresionaţi, au plecat cu o opinie foarte frumoasă despre Bucureşti. Am considerat că e corect să-l invităm şi pe Cosmin Contra la acest eveniment, pentru că el a condus România. Nu aş vrea să vorbesc despre posibila grupă pentru că în primul rând noi trebuie să trecem de Islanda, iar apoi de încă un adversar", a mai afirmat el.



Echipa naţională de fotbal a României va evolua în Grupa C, alături de Olanda, Ucraina şi Austria, dacă va reuşi să se califice la EURO 2020, potrivit tragerii la sorţi efectuate, sâmbătă, la Complexul Expoziţional Romexpo din Bucureşti.



Dacă "tricolorii" nu vor reuşi să obţină calificarea prin play-off-ul Ligii Naţiunilor, care presupune un meci cu Islanda, pe 26 martie, şi o finală cu Ungaria sau Bulgaria, pe 31 martie, ambele în deplasare, în grupa de la Bucureşti va evolua câştigătoarea play-off-ului D (Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus).

