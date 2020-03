Carantina a pus stăpânire și pe sport

Răspândirea epidemiei de coronavirus în Europa a dat peste cap campionatele și competițile intercluburi. Mai multe federații, printre care și Federația Română de Fotbal, au decis ca meciurile să se dispute fără spectatori. Mai nou, se pune problema amânării și pentru meciurile echipelor naționale la toate nivelurile. Cum în această primăvară ar trebui să aibă loc meciuri de baraj pentru calificarea la EURO 2020, se discută ca acestea să fie amânate, nu doar disputarea lor fără spectatori.

Și sportul are de suferit în această perioadă din cauza epidemiei de coronavirus. Nu doar la noi, ci pe întregul continent.

Lipsa spectatorilor pe stadioane afectează mult bugetele cluburilor. În Liga 1, cele mai mari daune sunt la Universitatea Craiova, pentru că în Bănie a fost cea mai mare afluență de public, pe „Ion Oblemenco”, din campionatul nostru.

Pe plan european însă, este un dezastru financiar. Cluburile din Spania, Italia și Franța au anunțat deja pierderi uriașe în condițiile în care decizia închiderii porților stadioanelor s-a luat de doar o săptămână. Și suntem abia la mijlocul sezonului de primăvară.

Cupele Europene, date peste cap

Ediția din acest an a Champions League și Europa League este compromisă. Nesiguranța a pus stăpânire pe competiție, mai ales că sunt implicate multe echipe italiene, iar întreaga Italie este în carantină. Mai mult, jucători emblematici au hotărât să părăsească o perioadă Italia. Inclusiv starul lui Juventus, Cristiano Ronaldo, a decis să plece acasă, în Portugalia, până la încheierea crizei. Mai mult decât atât, este foarte posibil ca Serie A să se anuleze și să se mai dispute restul etapelor. Însă aici intervine o altă problemă, pe care federația italiană trebuie s-o gestioneze cumva: cine va fi declarată campioană și pe ce criterii se vor alege ce echipe vor participa în ediția viitoare a cupelor europene. Cum banii veniți de la UEFA pentru participarea în aceste competiții sunt foarte mulți și importanți pentru redresarea de după criză, nu se știe care va fi modalitatea repartizării acestor echipe în Champions League și Europa League dintr-un campionat neterminat. Dacă supremația celor două echipe distanțate din fruntea clasamentului Serie A, Juventus și Lazio, nu poate fi contestată, celelalte echipe vor avea pretenții de prezență la „masa bogaților”.



Emoții și pentru EURO 2020

Lucrurile sunt complicate și în ceea ce privește organizarea Campionatului European de Fotbal din vara acestui an. În primul rând, meciul de deschidere este programat pe Stadionul Olimpic din Roma. Tot la Roma mai sunt programate încă trei meciuri, printre care și un sfert de finală. Deocamdată, „Olimpico” încă figurează în calendarul EURO 2020, iar UEFA a anunțat că în acest moment nu se pune problema înlocuirii stadionului din capitala Italiei. O propunere de ultimă oră, dacă va continua criza, este mutarea ediției din acest an a turneului final pentru vara anului 2022, având în vedere că în acel an Campionatul Mondial, care se va desfășura în Qatar, este programat iarna.



Meciul cu Islanda, incert

Deși mai sunt doar două săptămâni până la meciul de baraj cu Islanda, în deplasare, acesta nu este sigur că se va și desfășura la data stabilită, pe 26 martie. Forul european a dat de înțeles că acesta ar putea fi amânat. Situația aceasta încurcă mult calculele lui Mirel Rădoi, căruia i se dă peste cap întregul program de pregătire al echipei. Mai mult, mulți jucători ai naționalei sunt blocați în zone închise de carantină. De exemplu, dacă meciul va și programat pe 26, portarul titular Ciprian Tătărușanu nu va putea face deplasarea la reunirea lotului pentru că Lyon este în zona roșie de situație excepțională din Franța. Cum și portarul de rezervă, Ionuț Radu, este blocat în Italia, Mirel Rădoi nu ar avea pe cine să pună între buturi. Și nu este vorba doar de cei doi portari. Toți jucătorii care evoluează în Italia, Romario Benzar, Vasile Mogoș și Vlad Chiricheș sunt în imposibilitate să onoreze prezența la echipa națională. Și Adrian Mutu trebuie să regândească strategia de pregătire a meciurilor echipei U21 pentru că, mai mult ca sigur, meciurile echipei de tineret din această primăvară vor fi puse în discuție pentru a fi reprogramate, mai ales meciul decisiv cu Danemarca.

Nu se știe ce se va întâmpla cu competițiile europene dacă actuala criză a coronavirusului nu se va termina până la vară. În pericol, pe lângă competițiile intercluburi, pot fi compromise atât Campionatul European de Fotbal cât și Jocurile Olimpice de la Tokyo