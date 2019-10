Cel mai bogat fotbalist din lume ! Nu este Messi, nici Ronaldo

Cu toate că nu are abilitatea lui Messi ori a lui Cristiano Ronaldo, francezul Mathieu Flamini este unul dintre cei mai bogați fotbaliști din lume. Potrivit Forbes, averea acestuia se ridică la peste 14 miliarde de dolari.

El este coproprietarul GF Biochemicals, o companie care produce Acid Levulinic, moleculă extrasă din deșeurile plantelor și care poate servi ca substitut pentru benzină. Flamini conduce societatea alături de partenerul său, Pasquale Granata. Dacă aceasta va avea succes pe termen lung, fostul jucător al Arsenalului ar putea câștiga destui bani pentru a cumpăra un club de fotbal, scrie arsenaldailynews.com.

Wikimedia Creative Commons Attribution 2.0

„Oamenii de știință ne-au spus că Acidul Levulinic este viitorul și am putea face câteva descoperiri foarte importante. Astfel, am finanțat această cercetare și, după câteva luni, am reușit să dezvoltăm o tehnologie care poate produce acest acid la scară industrială, și am patentat-o ​​”, a declarat Flamini într-un interviu recent.

Conceptul a permis start-up-ului să-și creeze un renume, ajungând să fie lider mondial în domeniu. Deocamdată, Flamini nu este oficial un miliardar, deși compania sa este evaluată la 28 miliarde de dolari. Dacă decide să-și vândă acțiunile, Flamini ar putea câștiga 14 miliarde de dolari, devenind astfel cel de-al doilea cel mai bogat fotbalist din lume, după Faiq Bolkiah, care joacă pentru Leicester City și este nepotul Sultanului Bruneiului.

Societatea nu are încă profit și face parte dintr-un grup de start-up-uri al căror obiectiv este salvarea planetei. Flamini este însă modest și nu se laudă niciodată cu ceea ce face. Mijlocașul este în prezent liber, după ce a părăsit Getafe în Spania, și speră să găsească un nou club, astfel încât să nu fie nevoit să se retragă.