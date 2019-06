Christian Eriksen e pregătit să plece de la Tottenham. De unde aşteaptă un semn

lexaarts/Getty Images/iStockphoto Shooting at goal Shooting at goal

Mijlocaşul danez Christian Eriksen este pregătit să plece de la clubul englez de fotbal Tottenham pentru o nouă provocare la un alt club, relatează Reuters.

Eriksen, 27 ani, joacă la Spurs din 2013, după un transfer de la Ajax Amstedam, şi a devenit un jucător cheie al echipei lui Mauricio Pochettino, care în acest sezon a jucat finala Ligii Campionilor şi a ocupat locul 4 în Premier League.

''Simt că sunt la un moment al carierei în care aş dori să încerc ceva nou. Am cel mai mare respect pentru tot ce s-a întâmplat la Tottenham şi nu este nimic negativ care să mă împiedice să rămân. Sper că se va decide ceva în această vară. Ăsta e planul. În fotbal nu ştii niciodată când apare momentul pentru o asemenea decizie. Poate fi oricând'', a declarat internaţionalul danez pentru ziarul Ekstra Bladet.

Mijlocaşul danez mai are un an de contract, în timp ce presa spaniolă insistă că Eriksen este una dintre ţintele lui Real Madrid, care a început reconstrucţia echipei sub comanda lui Zinedine Zidane.

''Real Madrid este un pas înainte, dar ar trebui să ridice telefonul şi să intre în contact cu Tottenham, să-i anunţe că-l doresc pe Christian. Şi din câte ştiu, nu au făcut-o încă. Totul depinde de preşedintele Daniel Levy şi de existenţa unei oferte. Sau, mă voi aşeza la masă şi voi negocia un nou contract'', a adăugat Eriksen.

AGERPRES