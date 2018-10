Ciprian Tătăruşanu: Gazonul de pe Arena Naţională a fost execrabil, ne-a dezavantajat

Portarul echipei naţionale de fotbal a României, Ciprian Tătăruşanu, a declarat, duminică seara, că gazonul de pe Arena Naţională a fost "execrabil" şi că acesta a dezavantajat prima reprezentativă în partida cu Serbia din Liga Naţiunilor, încheiată la egalitate, scor 0-0.



"Trebuia să avem mai mult curaj, dar şi terenul ne-a dezavantajat. Din nou a apărut problema gazonului, care a fost execrabil. Înainte de meci toţi spuneau că vom avea un gazon perfect, dar cred că a fost cel mai prost gazon pe care am jucat vreodată. A fost mult mai rău ca înainte de a fi schimbat, nici nu se putea sta în picioare, se rupea din toată părţile. Însă ce putem să facem noi, jucătorii? Dar mai bine nu mai vorbesc", a spus Tătăruşanu despre terenul de pe Arena Naţională schimbat parţial şi protejat în ultimele şase săptămâni.



Portarul a menţionat că Gabriel Tamaş nu trebuia eliminat la faza penalty-ului Serbiei din minutul 44. "A fost fault la acea fază, dar în niciun caz de cartonaş roşu. Adică să fii pedepsit de două ori, şi penalty şi cartonaş roşu, pentru un fault care nu a fost intenţionat e prea mult. A fost OK la meci, dar nici suporterii nu au avut motive întemeiate să creeze o atmosferă mai frumoasă având în vedere că ne-am apărat cam tot meciul", a mai afirmat Tătăruşanu.



Echipa naţională de fotbal a României a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida cu Serbia, disputată duminică, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa a 4-a a Seriei C din Liga Naţiunilor. "Tricolorii" au evoluat cu un om mai puţin pe teren din minutul 44 după eliminarea lui Gabriel Tamaş.



România, care a remizat cu Serbia şi la Belgrad, 2-2, este neînvinsă în grupă şi mai are de disputat două meciuri, cu Lituania pe teren propriu (7 noiembrie) şi cu Muntenegru în deplasare (20 noiembrie).

AGERPRES