Copa America: Continuă polemica în jurul lui Messi

"Messi câştigător fără trofeu", "Messi a ruinat Copa": în presa din Spania şi în cea din America Latină continuă polemica în jurul afirmaţiilor lui Lionel Messi despre arbitrajul de la Copa America, relatează France Football.



"Cred că nu ar trebui să fim parte la această corupţie, la această lipsă de respect de care am avut parte la Copa America... Plec cu sentimentul că nu ni s-a permis să ajungem în finală, că meritam mai mult. Pot să fiu sincer şi să spun aceste lucruri", a declarat Messi la finalul meciului pentru locul 3, câştigat de Argentina împotriva Chile (2-1).



Starul naţionalei Argentinei a văzut cartonaşul roşu în minutul 37 al acestui meci, după o altercaţie cu căpitanul chilian Gary Medel, eliminat la rândul său. Messi a acuzat din nou arbitrajul la finalul întâlnirii, aşa cum a făcut-o şi după înfrângerea din semifinala cu Brazilia (0-2).



În opinia ziarului catalan El Mundo Deportivo, afirmaţiile lui Messi sunt justificate prin prisma tristeţii resimţite de jucătorul cu cinci Baloane de Aur, care "a adunat nouă dezamăgiri" cu Argentina.



"Mi se pare corect ce a făcut Messi: CONMEBOL ucide fotbalul, această Copa America a fost pregătită pentru ca Brazilia să termine campioană", a scris în acest ziar fostul mare portar paraguayan Jose Luis Chilavert, care nu ezită niciodată să atace instanţa sud-americană. Potrivit lui Chilavert, argentinianul, singura stea a unei Copa America foarte şterse", are meritul că "spune ce se întâmplă".



Messi este un "câştigător fără trofeu", care a tras echipa după el şi a fost lăudat atât de adversarii săi, cât şi de publicul brazilian, estimează El Mundo Deportivo.



Cel mai mare ziar de sport din Argentina, Ole, are o atitudine asemănătoare: "Ne identificăm cu revolta lui Messi". Redacţia nu uită însă să se distanţeze de parcursul echipei: "Victimizarea permanentă ar putea să ne facă să credem eronat că Argentina a fost cea mai bună echipa de la Copa şi că nimic nu a fost făcut prost". În vederea Mondialului 2022, urmează o nouă reconstrucţie, în jurul unor tineri ca Lo Celso sau Foyth, dar şi, evident, în jurul lui Messi.



Nu toată lumea este încântată de intervenţia lui Messi. Ziarul spaniol AS scoate în faţă reacţiile braziliene, amintind, la fel ca Marquinhos şi Thiago Silva, jucătorii lui PSG, polemica legată de arbitrajul lui Deniz Aytekin la Remontada de pe Camp Nou (6-1).



"În ziua aceea Messi nu a vorbit de corupţie", scrie ziarul, îndemnându-l pe atacant "să-şi asume propriile responsabilităţi şi să nu dea vina pe alţii". Un jurnalist sugerează chiar "o sancţiune" pentru Messi, dar recunoaşte că felul cum a funcţionat VAR în timpul turneului "a lăsat mult de dorit".



O parte a presei argentiniene îl critică şi ea pe numărul 10. Pentru La Nacion, Messi "a ruinat Copa" şi a avut "cel mai prost sfârşit de turneu posibil". Eliminarea sa "meritată" şi absenţa de la ceremonie fac din el un căpitan "capricios şi egoist", cu "posibile consecinţe grave" pentru Argentina.



Presa braziliană se concentrează asupra victoriei Selecao. În schimb, coechipierul lui Messi la Barca, Arthur Melo, s-a amuzat pe seama situaţiei: "Ce a spus Messi despre corupţie? E părerea lui, o respect. O respect, dar ei (argentinienii - n. r.) sunt cei mai potriviţi să vorbească despre asta.". Cuvintele lui Arthur nu au întârziat să circule pe reţelele de socializare.



Indiferent că sunt pentru sau împotriva unei sancţiuni, toate ziarele din Argentina sunt de acord în ce priveşte evoluţia statutului lui Leo Messi la naţională. De obicei "lider tehnic discret", de data aceasta atacantul a vorbit răspicat. Ole îl asociază celuilalt idol argentinian, Diego Maradona: "Săptămâna aceasta, Lionel Messi a semănat mai mult ca niciodată cu Diego Maradona, iar pentru aceasta milioane de argentinieni îl adoră".

