Dan Petrescu a explodat la finalul meciului. „Am dat un gol valid”

Dan Petrescu a avut un discurs dur după eliminarea dramatică a lui CFR Cluj din Europa League. Antrenorul a venit cu regulamentul şi a spus că golul marcat în minutul 87 a fost valid. CFR Cluj a fost eliminată dramatic de Sevilla în 16-imile Europa League, după 1-1, în tur, şi 0-0, în retur.

Dan Petrescu nu a putut accepta eliminarea dramatică a lui CFR Cluj din Europa League. Ardelenii au fost la un pas să o învingă pe Sevilla, în deplasare, însă arbitrul din Letonia a anulat golul lui Păun, din minutul 88, pe motiv de henţ, anunță Mediafax.

Antrenorul campioanei României a venit cu regulamentul în mână la interviul de după meci şi a susţinut că golul lui Păun, care ar fi putut să fie decisiv, a fost unul valid.

„Am dat un gol valid. Uite ce spune regulamentul: Nu se consideră că se comite o abatere când mingea ricoşează din cap sau din mâna unui jucător!. Regulamentul e clar. Arbitrul, dacă ştia regulamentul... În plus, apelezi la VAR când faza e clară. El s-a dus când nu e ceva clar. Dacă era golul în poarta noastră, nu se uita nimeni! Nu luăm nicio primă, am alergat 12 kilometri şi am mers 4 ore cu avionul. Plecăm frustraţi! Sevilla era una dintre favorite. Dacă ne calificam azi, poate eram şi noi favoriţi. Nu ştiu cine poate să ne dea înapoi această calificare. Păun plângea. Ce să mai spunem? Despre ce să mai vorbim? Nu se anulează aşa un gol. Trebuie să te duci şi să te uiţi. Dacă ştii regulamentul...", a declarat Petrescu, joi, la Telekom Sport.

CFR Cluj a rămas neînvinsă în cele două meciuri cu Sevilla, scor 1-1, în tur, şi 0-0, în retur, însă golul spaniolilor din deplasare a făcut diferenţa.

Campioana României părăseşte Europa League, însă după o performanţă remarcabilă. A reuşit să rămână neînvinsă contra celor de la Sevilla, a trecut de patru tururi preliminare în competiţiile europene şi a încheiat pe locul doi o grupă din care au mai făcut parte Celtic, Lazio şi Rennes.