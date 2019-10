Dan Petrescu a recunoscut că Rennes a fost lipsită de şansă în meciul cu CFR Cluj

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat că Rennes a fost lipsită de şansă în meciul de joi seara, cu campioana României, pierdut cu 0-1 în Europa League.



''I-am spus antrenorului adversarei (Julien Stéphan) că nu au avut şansă, dar că echipa sa a jucat bine'', a declarat Petrescu după meci, citat de L'Equipe.



''O victorie rămâne victorie. Nu sunt mulţumit de jocul echipei mele. Jucătorii mei nu au condus cu 2-0 sau 3-0 din cauza faptului că nu au fost destul de concentraţi. Am înţeles de ce Rennes a învins-o pe PSG (în august, cu 2-1). Are jucători foarte buni. Ei au dominat meciul, dar pentru noi victoria este fantastică'', a mai spus Petrescu.



CFR Cluj a învins-o pe Rennes cu 1-0, joi seara, în deplasare, în Grupa E a Europa League, prin golul marcat de Ciprian Deac (9), din lovitură liberă. CFR a avut mult timp doi oameni în plus după ce portarul Edouard Mendy (5) şi Eduardo Camavinga (46) au fost eliminaţi pentru faulturi în postură de ultimi apărători. Rennes a ratat un penalty prin Mbaye Niang (28). CFR a terminat şi ea în inferioritate numerică, după ce Mateo Susic a primit al doilea cartonaş galben în min. 82.



În următoarea etapă, CFR şi Rennes se vor întâlni la Cluj-Napoca, pe 7 noiembrie.

AGERPRES