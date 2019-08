Dan Petrescu: „Am eliminat din Liga Campionilor trei echipe mai bune decât noi”

CFR Cluj s-a impus pe terenul celor de la Celtic Glasgow, scor 4-3, în manșa retur din turul 3 preliminar al Champions League, iar antrenorul Dan Petrescu consideră că au o șansă să joace în grupele Ligii Campionilor

„Suntem toți foarte fericiți și mândri că am reprezentat România cu cinste. Sunt mulțumit de faptul că am închis gura celor care au spus că CFR nu a meritat campionatele pe care le-a luat și că suntem o echipă fantastică și am meritat victoria. Am fost supărat pe toată lumea, pentru că încă se mai punea la îndoială valoarea mea. Am eliminat din Liga Campionilor trei echipe mai bune decât noi. Gândiți-vă câte goluri am marcat în ultimele meciuri din campionat și din Champions League. Mulți nu vor mai avea ce să mai scrie și vor arăta respect mult timp.



Jucătorii sunt senzaționali! M-am întors din China pentru acest grup minunat. Le-am spus că dacă ne apărăm nu avem nicio șansă, că trebuie să facem pressing sus, că altfel nu avem nicio șansă. Înainte să plecăm la meci, le-am pus cele patru goluri pe care le-am marcat cu Urziceniul la Glasgow și am încheiat ședința tehnică punându-ne de acord că noi vrem să jucăm în Liga Campionilor, nu în Europa League. Gândul meu e deja la meciul cu Sepsi. Ce Slavia? Mă gândesc la primul meci oficial. Eu respect toate competițiile”, a spus Dan Petrescu, la TV Digi Sport.