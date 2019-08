Dan Petrescu: Ar fi un miracol să eliminăm pe Celtic Glasgow

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, crede că ar fi un miracol dacă formaţia sa ar reuşi să elimine pe Celtic Glasgow în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, o astfel de performanţă asemănând-o cu câştigarea titlului de campioană de către Unirea Urziceni.



"Eu nu sunt relaxat, mai ales după ce am văzut, am văzut 19 goluri în cinci meciuri oficiale, nu poate să fie niciun fel de relaxare. La meciurile de acasă e foarte bine să nu primeşti gol, dar nici eu nu ştiu cum să facem să nu primim gol. Trebuie ca Arlauskis să prindă o zi fantastică, apărarea la fel, să avem şi puţin noroc, poate chiar mai mult, pentru că sigur ocazii vor fi de partea lor, pentru că au prea multă calitate şi o să vă convingeţi de asta mâine pe viu. Nu ştiu dacă poate fi surprinsă pe contraatac Celtic, dar în ultimele 5 meciuri nu prea au arătat slăbiciuni, au arătat numai calităţi. Nu e uşor să baţi campioana Bosniei şi a Estoniei cu 5-0, 7-0 sau cu cât au bătut, i-au bătut de i-au rupt pe toţi. Chiar dacă nivelul e mai slab, au arătat că sunt o echipă mare, arată ca o echipă mare în momentul ăsta. Noi trebuie să facem un miracol ca să-i eliminăm. Ar fi un miracol. Aş asemăna cu perioada în care a câştigat campionatul cu Unirea (Urziceni) la ce echipă au ei acum. Asta este realitatea, după ce am văzut cinci meciuri oficiale ale lor. Ăla a fost un miracol cu Unirea, şi ăsta ar fi un alt miracol după părerea mea", a declarat, marţi, Dan Petrescu, într-o conferinţă de presă.



În ciuda acestei temeri arătate, Dan Petrescu şi-ar dori o victorie în prima manşă care se va disputa miercuri, la Cluj-Napoca: "E clar că noi vrem o victorie, dar important este să nu luăm gol. Nu ştiu cum să facem chestia asta, însă sper să marcăm un gol. Dacă ar fi o victorie cu 1-0 ar fi fantastic, deşi cu toate astea am şti ce ne-ar aştepta în retur, la Glasgow, cu 60.000 de fani şi o atmosferă extraordinară".



Tehnicianul a precizat că atacantul George Ţucudean nu este pregătit sută la sută, având în vedere problemele medicale care l-au ţinut departe de teren în ultima perioadă.



"Ţucudean ştie cel mai bine ce vrea de la viaţă şi de la fotbal, a jucat ultimul meci 60 de minute apoi nu s-a antrenat şi astăzi sper să se antreneze. Dar e foarte greu să fie la nivel maxim atâta vreme cât e el a fost mai mult accidentat decât s-a antrenat, nu ai cum, indiferent de ce nume ai, trebuie să te antrenezi. E clar că acum nu este sută la sută", a mai spus Dan Petrescu.



Partida CFR Cluj - Celtic Glasgow, din prima manşă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa miercuri, de la ora 21:00 pe stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca.

AGERPRES