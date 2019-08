Dan Petrescu: Aveam nevoie de noroc cu Celtic, dacă nu luam gol, aveam şanse mari să ne calificăm

Antrenorul formaţiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, la finalul partidei cu Celtic Glasgow, din prima manşă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, scor 1-1, că echipa sa ar fi avut nevoie de şansă pentru a câştiga această partidă.



"I-am studiat pe Celtic foarte bine, în ultimele cinci meciuri, au marcat 19 goluri şi au primit 2, ştiam că va fi foarte greu să câştigăm acest meci. Avem toţi regrete, dar eu sunt mândru de echipa mea astăzi. În acelaşi timp sunt foarte supărat pe rezultat. Norocul chiar a lipsit astăzi, şi în meciul cu Celtic aveam nevoie de noroc. Mingea parcă nu voia să intre. Ei au nişte jucători care vor ajunge la echipe mari din Anglia sau din Spania, cred că şi în Liga Campionilor au şanse foarte mari să ajungă departe. Cred că dacă nu luam acel gol aveam şanse mari să ne calificăm", a declarat Dan Petrescu la televiziunea Digi Sport.



Tehnicianul e convins că Celtic Glasgow va ataca în partida retur, chiar dacă are avantajul golului înscris la Cluj-Napoca.



"Sută la sută vor ataca în retur, ăsta este stilul lor, în niciun caz nu vor fi pe apărare. Astăzi am văzut nişte viteze de te speriai când îi vedeai... Eu nu ştiu dacă mai putem repeta această performanţă peste şase zile, mai ales că vor fi 60 de mii de spectatori în tribună. Ne trebuie puţin noroc, organizare şi să o băgăm în poartă la orice fază avem. La orice ocazie noi trebuie să băgăm un gol. Ei sunt favoriţi. Şi dacă am fi câştigat noi tot ei erau favoriţi. Părerea mea pentru că nivelul lor este foarte mare. Sper să fie Dumnezeu sus şi după 1-1 la Cluj să ne calificăm la Glasgow, dar trebuie neapărat să marcăm pentru asta", a mai spus Petrescu.



Referitor la demisia managerului sportiv al formaţiei FCSB, Mihai Stoica, fost colaborator la Unirea Urziceni, Dan Petrescu a spus: "Eu vreau să îi urez baftă şi odihnă plăcută, atât".



CFR Cluj şi Celtic Glasgow au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), joi seara, în prima manşă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca.



Manşa secundă va avea loc pe 13 august, la Glasgow, câştigătoarea acestei duble urmând să joace în play-off cu Slavia Praga.

