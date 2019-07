Dan Petrescu: Cu Astana e cel mai greu meci oficial de când sunt la CFR Cluj

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că meciul retur de miercuri cu FC Astana este cel mai greu meci oficial de când este antrenor la echipa clujeană.



"Pentru mine personal e cel mai greu meci oficial de când sunt la CFR Cluj. Asta datorită faptului că e Champions League şi că este cel mai bun adversar pe care l-am întâlnit într-un meci oficial de când sunt eu antrenor la CFR. Cu tot respectul pentru Steaua, Dinamo, Viitorul, Craiova..., nu se compară cu Astana în niciun caz. Deci, va fi cel mai greu meci de când sunt eu la CFR, meci oficial", a spus Dan Petrescu.



El a adus şi câteva argumente în sprijinul afirmaţiilor sale.



"N-au nicio problemă de lot, n-au niciun accidentat, au jucat 20 de meciuri oficiale, noi am jucat doar două. Plus valoarea jucătorilor, individual. Sunt 16 jucători internaţionali şi cinci ani la rând în grupele Champions League şi Europa League, o echipă cu mare experienţă, o să-i vedeţi pe viu, pentru că la televizor nu cred că v-aţi dat seama toţi şi apoi o să-mi spuneţi dacă am avut dreptate. Într-adevăr, e cea mai bună echipă pe care eu am întâlnit-o de când eu sunt antrenor la CFR", a menţionat antrenorul echipei CFR Cluj.



Dan Petrescu a adăugat că, pentru a avea şanse să câştige, jucătorii săi trebuie să alerge cel puţin 120 km.



"Moralul băieţilor este bun, toţi vor să joace şi să întoarcă rezultatul, dar toţi ştiu că trebuie să facă cel mai bun meci din acest sezon şi poate cel mai bun meci din cariera lor, părerea mea. Trebuie să se autodepăşească. La meciul tur am alergat 117 km, Astana a alergat 119. Le-am zis că trebuie să depăşim 120 km, cam cum alergau jucătorii mei la Unirea Urziceni, care alergau 125 km. Dacă vrem să avem şanse, nu e obligatoriu să câştigăm; dar dacă vrem să câştigăm, trebuie să alergăm cel puţin 120 km", a mai spus Dan Petrescu.



CFR Cluj va întâlni, miercuri, de la ora 21:00, pe teren propriu, echipa FC Astana, în manşa a doua a primului tur preliminar al Ligii Campionilor. În meciul tur, echipa din Kazahstan a câştigat cu 1-0.

