E oficial! Răzvan Marin a semnat un contract pe 5 ani cu Ajax Amsterdam

Fotbalistul echipei belgiene Standard Liege, Răzvan Marin (22 de ani), a semnat, joi seara, un contract valabil 5 ani, începând din vară, cu Ajax Amsterdam, anunţă gruparea din prima ligă olandeză pe site-ul său oficial.



"Ajax Amsterdam a ajuns la un acord cu Standard Liege privind transferul jucătorului român Răzvan Marin. Mijlocaşul ofensiv a semnat un contract care va intra în vigoare de la data de 1 iulie 2019 şi se va încheia la 30 iunie 2024. Clubul Ajax Amsterdam a achitat pentru acest transfer suma de 12,5 milioane de euro", anunţă gruparea olandeză pe site-ul său.



"Răzvan Marin s-a născut la 23 mai 1996, la Bucureşti şi este un produs al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. El a evoluat pentru prima echipă a clubului FC Viitorul, iar apoi s-a transferat la Standard Liege. Până în prezent, el are 15 meciuri jucate pentru echipa naţională a României", se mai arată pe site-ul citat care publică de asemenea mai multe fotografii cu jucătorul român în tricoul formaţiei din Amsterdam.

@Marin__Razvan = Ajacied!

Welcome him with ❌❌❌

#MeetMarin