EURO 2020: Foști jucători de renume vor participa la tragerea la sorți a grupelor, de la București

Martin Kallen, CEO al UEFA Events, a anunţat că foştii jucători Iker Casillas, Ruud Gullit şi Francesco Totti se vor afla printre ambasadorii care vor ajuta la tragerea la sorţi a grupelor EURO 2020, programată, sâmbătă, la Complexul Expoziţional Romexpo din Bucureşti.



Unsprezecele ideal pe care UEFA l-a invitat la Bucureşti pentru acest eveniment este alcătuit din următorii foşti internaţionali: Iker Casillas (Spania) - John Sivebaek (Danemarca), Ricardo Carvalho (Portugalia), Marcel Desailly (Franţa), Phillip Lahm (Germania) - Theodoros Zagorakis (Grecia), Joao Mario (Portugalia), Karel Poborsky (Cehia), Ruud Gullit (Olanda) - Andrei Arşavin (Rusia), Francesco Totti (Italia).



"Sunt onorat să anunţ prezenţa a 11 ambasadori speciali care îl vor ajuta, sâmbătă, pe directorul de competiţii al UEFA, Giorgio Marchetti, la tragerea la sorţi a grupelor EURO 2020 de la Bucureşti. Iar pentru acest lucru am format un 1-4-4-2 formidabil. În poartă îl avem Iker Casillas, pe linia de fund îi avem pe Phillip Lahm, John Sivebaek, Ricardo Carvalho şi Marcel Desailly, la mijloc pe Theodoros Zagorakis, Joao Mario, Karel Poborsky şi Ruud Gullit, în timp ce în atac îi vom avea pe Andrei Arşavin şi Francesco Totti. Deci aceşti foşti jucători vor fi mâine la Bucureşti şi îl vor ajuta pe Giorgio la tragerea la sorţi pentru a forma grupele EURO 2020", a spus Martin Kallen.



"Acest Campionat European este cel mai apropiat de fani din istorie. De aceea am invitat şi 10 suporteri care îi vor reprezenta aici pe toţi fanii care vor participa la această ediţie a CE. Federaţia Română de Fotbal va anunţa cine sunt cei 10 fani care au câştigat invitaţii la tragerea la sorţi de mâine, dar şi la primul meci care se va desfăşura la Bucureşti pe Arena Naţională în cadrul EURO 2020", a adăugat reprezentantul UEFA.



Sâmbătă, de la ora 19:00, Romexpo va găzdui tragerea la sorţi a grupelor Campionatului European 2020, cel mai important eveniment non-sportiv până la startul turneului.



Douăzeci de echipe naţionale sunt deja cunoscute, calificându-se prin intermediul preliminariilor, iar alte patru vor fi stabilite în urma play-off-ului Ligii Naţiunilor la care va lua parte şi reprezentativa României. "Tricolorii" trebuie să treacă de Islanda (26 martie) şi de învingătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria (31 martie), ambele dueluri urmând a se disputa în deplasare.



Toate cele 12 gazde EURO 2020 au fost repartizate dinainte în grupe. Dacă trece de Islanda şi apoi de câştigătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria, România se va afla în Grupa C, la fel ca şi o altă ţară gazdă - Olanda. De asemenea, Ucraina va fi repartizată în aceeaşi grupă.



Urnele s-au realizat pe baza performanţei din grupele preliminare EURO 2020. Între cele 20 de echipe calificate direct din preliminarii se află şi 7 ţări gazdă. Alte 4 vor evolua în play-off. Câştigătoarea play-off-ului 'B' în care evoluează Irlanda va merge în Grupa E.



Câştigătoarele play-off-urilor "A" şi "C", în care poate fi cel puţin una dintre România şi Ungaria, de asemenea gazde EURO, vor avea mai multe posibilităţi la repartizarea în faza grupelor a turneului final. Dacă învingătoarea play-off-ului "C" va fi Scoţia, atunci aceasta va merge în Grupa D. Ucraina nu va putea fi în aceeaşi grupă cu Rusia. Astfel, Ucraina va fi repartizată în Grupa C, în timp ce Belgia va merge în Grupa B.



România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciuri în zilele de 14, 18, 22 şi 29 iunie 2020. Dacă se califică, echipa naţională a României va juca cel puţin două partide la Bucureşti.

AGERPRES