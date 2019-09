Europa League. Claudiu Keşeru, triplă de senzaţie pentru Ludogoreţ Razgrad

Atacantul român Claudiu Keşeru a reuşit un hat-trick pentru Ludogoreţ Razgrad, în decurs de circa 20 de minute, joi seara, în meciul câştigat cu scorul de 5-1, pe teren propriu, cu ŢSKA Moscova, în Grupa H a Europa League la fotbal.



Internaţionalul român a punctat în min. 52, 68 şi 73 (penalty), fiind schimbat în min. 86. ŢSKA deschisese scorul în min. 11, prin Igor Diveev, dar apoi a încasat cinci goluri, celelalte două fiind semnate de Wanderson (47) şi Jody Lukoki (50).



Dragoş Grigore a evoluat 90 de minute la campioana Bulgariei, iar Cosmin Moţi a fost rezervă.



Dorin Rotariu a jucat 82 de minute pentru FC Astana, care a pierdut la limită pe ''Old Trafford'', 0-1 cu Manchester United.



AS Roma a surclasat-o pe vicecampioana Turciei, Istanbul Başakşehir, cu 4-0. Cu acelaşi scor a câştigat şi debutanta austriacă Wolfsberger AC pe terenul puternicei echipe germane Borussia Moenchengladbach, într-una din surprizele serii.



Slovan Bratislava a smuls o victorie incredibilă cu Beşiktaş Istanbul, 4-2, după ce la pauză oaspeţii aveau 2-1. Campioana Slovaciei a marcat două goluri în minutele adiţionale şi a reuşit să se impună.



De remarcat numărul mare de autogoluri, opt, dintre care două la meciul dintre Gent şi Saint-Etienne (3-2).



Rezultate:

Grupa A

APOEL Nicosia - F91 Dudelange 3-4

Au marcat: Andrija Pavlovic 54, 58, Tomas De Vincent 56 - penalty, respectiv Danel Sinani 36, 82, Antoine Bernier 51, Dominik Stolz 72.



Qarabag FK - Sevilla 0-3

Au marcat: Javier Hernandez 62, Munir El Haddadi 78, Oliver Torres 85.



Grupa B

Dinamo Kiev - Malmoe FF 1-0

A marcat: Vitali Buialski 84.



FC Copenhaga - Lugano 1-0

A marcat: Michael Santos 50.



Grupa C

FC Basel - FC Krasnodar 5-0

Au marcat: Kevin Bua 9, 40, Luca Zuffi 52, Tonny Vilhena (autogol) 54, Noah Okafor 79.



Getafe - Trabzonspor 1-0

A marcat: Angel Rodriguez 18.



Grupa D

LASK Linz - Rosenborg 1-0

A marcat: James Holland 45+3.



PSV Eindhoven - Sporting Lisabona 3-2

Au marcat: Donyell Malen 19, Sebastian Coates (autogol) 25, Timo Baumgartl 48, respectiv Bruno Fernandes 39 - penalty, Pedro Mendes 82.



Grupa E

CFR Cluj - Lazio Roma 2-1

Au marcat: Ciprian Deac 41 - penalty, Billel Omrani 75, respectiv Bastos 25.



Rennes - Celtic Glasgow 1-1

Au marcat: Mbaye Niang 38 - penalty, respectiv Ryan Christie 59 - penalty.

Cartonaş roşu: Vakoun Issouf Bayo (Celtic, 90+2).



Grupa F

Eintracht Frankfurt - Arsenal Londra 0-3

Au marcat: Joseph Willock 38, Bukayo Saka 85, Pierre-Emerick Aubameyang 88.

Cartonaş roşu: Dominik Kohr (Eintracht, 79).



Standard Liege - Vitoria de Guimaraes 2-0

Au marcat: Florent Hanin (autogol) 66, Paul-Jose Mpoku 90+1.



Grupa G

FC Porto - Young Boys Berna 2-1

Au marcat: Francisco Soares ''Tiquinho'' 8, 29, respectiv Jean Pierre Nsame 15 - penalty.



Glasgow Rangers - Feyenoord Rotterdam 1-0

A marcat: Sheyi Ojo 24.

James Tavernier (Rangers) a ratat un penalty în min. 10.



Grupa H

RCD Espanyol Barcelona - Ferencvaros Budapesta 1-1

Au marcat: Matias Vargas 60, respectiv Javi Lopez (autogol) 10.



Ludogoreţ Razgrad - ŢSKA Moscova 5-1

Au marcat: Wanderson 47, Jody Lukoki 50, Claudiu Keşeru 52, 68, 73 - penalty, respectiv Igor Diveev 11.



Grupa I

KAA Gent - AS Saint-Etienne 3-2

Au marcat: Jonathan David 2, 43, Loic Perrin (autogol) 64, respectiv Wahbi Khazri 38, Thomas Kaminski (autogol) 74.



VfL Wolfsburg - Oleksandria 3-1

Au marcat: Maximilian Arnold 20, Admir Mehmedi 24, Josip Brekalo 68, respectiv Evghen Banada 67.



Grupa J

Borussia Moenchengladbach - Wolfsberger AC 0-4

Au marcat: Shon Weissman 13, Mario Leitgeb 31, 68, Marcel Ritzmaier 41.



AS Roma - Istanbul Başakşehir 4-0

Au marcat: Junior Caicara (autogol) 42, Edin Dzeko 58, Nicolo Zaniolo 71, Justin Kluivert 90+3.



Grupa K

Slovan Bratislava - Beşiktaş Istanbul 4-2

Au marcat: Andraz Sporar 14, 58, Marin Ljubicic 90+3, Mohammed Rharsalla 90+4, respectiv Adem Ljajic 29 - penalty, Vasil Bojikov (autogol) 45+1.



Wolverhampton Wanderers - Sporting Braga 0-1

A marcat: Ricardo Horta 71.



Grupa L

Manchester United - FC Astana 1-0

A marcat: Mason Greenwood 73.



Partizan Belgrad - AZ Alkmaar 2-2

Au marcat: Bebras Natcho 42 - penalty, 61, respectiv Calvin Stengs 12, Myron Boadu 67.

Cartonaş roşu: Jonas Svensson (AZ, 28).

