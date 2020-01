FC Liverpool are un nou furnizor de echipament sportiv pentru sezonul 2020-2021

FC Liverpool a semnat un contract multianual cu firma Nike, care va deveni furnizorul său de echipament sportiv începând din sezonul 2020-2021, în locul companiei New Balance, a anunţat liderul campionatului de fotbal al Angliei, citat de Reuters.



Deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor a fost dată în judecată de New Balance, anul trecut, după ce s-a aflat că oficialii lui Liverpool vor să semneze cu Nike după expirarea contractului cu actualul furnizor de echipament, în mai 2020.



New Balance, cu sediul la Boston, a devenit sponsorul tehnic al lui FC Liverpool în sezonul 2015-2016 şi dorea continuarea colaborării cu "cormoranii", angajându-se să egaleze oferta celor de la Nike.



Clubul englez a avut însă câştig de cauză în faţa justiţiei, argumentând că New Balance nu îşi poate egala concurenţa în ceea ce priveşte marketingul şi distribuţia, considerând oferta firmei din Boston "mai puţin favorabilă pentru FC Liverpool" comparativ cu cea făcută de Nike.



Cotidianul The Independent scrie că înţelegerea dintre Liverpool şi Nike poate reprezenta un nou record pentru fotbalul englez, depăşind precedentul acord cu New Balance, în valoare de 45 milioane lire sterline pe sezon, şi ar putea egala sau chiar depăşi contractul dintre Adidas şi Manchester United (75 milioane lire sterline anual).

AGERPRES