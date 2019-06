FCSB a vândut un fotbalist în Seria A

FCSB l-a vândut pe Romario Benzar (27 de ani) la Lecce în schimbul a puțin peste două milioane de euro.

Fundașul dreapta a semnat un contract pe trei sezoane cu nou-promovata în Serie A, plus încă un an prelungire, anunță TV Digi Sport. FCSB are clauze conform cărora va mai încasa și alte sume de bani din urma acestui transfer în funcție de câte meciuri va juca în Italia.

Benzar a fost cumpărat de la Viitorul în august 2017, cu 700.000 de euro.

