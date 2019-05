Finala Europa League, în această seară, la Baku. Chelsea vs Arsenal, duel englezesc în Azerbaidjan

Echipele engleze Chelsea şi Arsenal se vor înfrunta în finala Europa League la fotbal, miercuri, de la ora 22:00 (ora României), la Baku, la circa 4.600 km de casă, deşi cele două cluburi londoneze sunt despărţite de doar 12 km.

Două echipe din aceeaşi ţară se întâlnesc în finala Europa League pentru a treia oară în actualul format al competiţiei.

În 2011, FC Porto învingea în ultimul act o altă formaţie portugheză, Sporting Braga (1-0), iar în 2012, la Bucureşti, Atletico Madrid dispunea în finală de Athletic Bilbao cu 3-0.

În istoria competiţiei, sub numele de Cupa Oraşelor Târguri sau Cupa UEFA, două formaţii din aceeaşi ţară s-au mai confruntat în 1962, 1964, 1966, 2007 (Spania), în 1972 (Anglia), 1980 (Germania), 1990, 1991, 1995, 1998 (Italia).

Chelsea a câştigat trofeul Europa League în 2013, iar Arsenal a cucerit Cupa Oraşelor Târguri în 1970, jucând şi finala Cupei UEFA în 2000.

Într-un clasament pe ţări, începând cu ediţia 1971-1972, când competiţia a fost denumită Cupa UEFA, Spania are cele mai multe trofee, 11, urmată de Italia, cu 9, şi de Anglia, care va ajunge şi ea la 9 după meciul de la Baku.

Capitala Azerbaidjanului va găzdui în premieră o finală de cupă europeană.

Fiecare echipă a primit doar 6.000 de bilete pentru finala de pe Stadionul Olimpic din Baku, a cărui capacitate este de 64.000 de locuri, dar cotidianul The Sun a relatat că mai mult de jumătate din tichete au fost returnate forului european, din cauza condiţiilor dificile de călătorie şi a preţurilor.

Un aspect special este cel al absenţei armeanului Henrih Mhtarian din lotul echipei Arsenal, din motive politice, dat fiind conflictul dintre Azerbaidjan şi Armenia.

Pentru Arsenal, câştigarea trofeului Europa League are dublă semnificaţie, deoarece i-ar aduce şi calificarea în Liga Campionilor, competiţie din care a lipsit în ultimele două sezoane, după 19 participări consecutive.

''Vrem să avem o ambiţie mare, o motivaţie în plus pentru această finală'', a declarat antrenorul ''tunarilor'', spaniolul Unai Emery, care a câştigat cu Sevilla de trei ori consecutiv Europa League, în perioada 2014-2016.

Arsenal nu poate conta nici pe mijlocaşul galez Aaron Ramsey, care va părăsi clubul, pentru a juca la Juventus. În schimb, a fost inclus în lot atacantul Danny Welbeck, care a lipsit din noiembrie din cauza unei accidentări la gleznă.

Partida de la Baku va fi şi una de adio pentru portarul Petr Cech, care se va retrage din activitate şi vrea să facă acest lucru cu un trofeu câştigat în tricoul lui Arsenal, chiar în dauna fostei sale formaţii, cu care a cucerit 13 trofee în 11 sezoane, inclusiv Europa League în 2013, înainte de a pleca la Arsenal.

La Chelsea este incert mijlocaşul francez Ngolo Kante, campionul mondial suferind o accidentare la genunchi la antrenamentul de sâmbătă. ''The Blues'' nu vor putea conta pe mijlocaşul Ruben Loftus-Cheek, accidentat la tendonul lui Ahile, săptămâna trecută, şi nici pe extrema Callum Hudson-Odoi.

Chelsea este neînvinsă în cele 14 meciuri jucate în acest sezon al Europa League (11 victorii, 3 egaluri), eliminând în drumul său către finală echipele Malmo FF, Dinamo Kiev, Slavia Praga şi Eintracht Frankfurt, la loviturile de departajare.

Arsenal a ajuns în Azerbaidjan după o serie de cinci victorii consecutive în Europa League. ''Tunarii'' nu au fost lipsiţi de emoţii în acest sezon european, trecând cu dificultate de BATE Borisov şi Rennes în primele faze eliminatorii, după care au obţinut victorii duble cu Napoli şi Valencia.

Cele două echipe londoneze au fost adversare în sezonul 2003/04 al Champions League, în sferturile de finală, 1-1 pe Stamford Bridge şi 2-1 pe Highbury pentru Chelsea.

Arsenal nu a câştigat niciodată un meci european cu o altă echipă engleză, în şase încercări (două egaluri, patru eşecuri).

Finala de la Baku se va juca miercuri, de la ora locală 23:00 (22:00, în România), pe Stadionul Olimpic, inaugurat în 2015, şi care va găzdui şi trei meciuri la 2020.

Aceasta va fi prima finală a Europa League la care se va utiliza arbitrajul video (VAR), iar o a patra înlocuire va putea fi efectuată în fiecare echipă dacă meciul ajunge în prelungiri.

Italianul Gianluca Rocchi va arbitra meciul Chelsea - Arsenal, arbitri asistenţi vor fi conaţionalii săi Filippo Meli şi Lorenzo Manganelli, ca şi al patrulea oficial - Daniele Orsato. Arbitru video va fi italianul Massimiliano Irrati, arbitri asistenţi video au fost desemnaţi Marco Guida (Italia) şi Szymon Marciniak (Polonia), iar arbitru video special pentru situaţiile de ofsaid va fi Pawel Sokolnicki (Polonia).

Câştigătoarea va primi trofeul Europa League, care cântăreşte 15 kg, fiind cel mai greu trofeu acordat de UEFA.



Echipele probabile:

Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso - Kovacic, Jorginho, Barkley - Pedro, Giroud, E. Hazard. Antrenor: Maurizio Sarri.

Arsenal: Cech - Kolasinac, Koscielny, Papastathopoulos, Mustafi, Maitland-Niles - Xhaka, Torreira - Aubameyang, Ozil - Lacazette. Antrenor: Unai Emery.

