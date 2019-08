Florin Tănase (FCSB): E o victorie importantă pentru viitor, vom arăta din ce în ce mai bine

FCSB

Jucătorul echipei FCSB, Florin Tănase, a afirmat joi, la finalul partidei cu Mlada Bolestav, în urma căreia echipa sa s-a calificat în play-off-ul Europa League, că este o victorie importantă pentru viitorul fotbaliştilor echipei bucureştene.



"A fost un meci cu o miză importantă, am avut şansă la bara lor, dar după aceea a fost un joc de tatonare, am avut şi noi o bară... Ne bucurăm că până la urmă am reuşit să trecem de ei. Per total sunt mulţumit, când câştigi, eşti mulţumit. Am făcut un joc colectiv foarte bun astăzi. Meciul mergea spre prelungiri, dar a venit acest gol şi ne bucurăm. Este o victorie foarte importantă pentru viitorul nostru, pentru că victoriile aduc încredere şi cu siguranţă vom arăta din ce în ce mai bine, pentru că o să îşi revină şi jucătorii accidentaţi", a afirmat Tănase la televiziunea Pro X.



FCSB s-a calificat cu emoţii în play-off-ul Europa League la fotbal, după ce a învins echipa cehă FK Mlada Boleslav cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Mestsky din Mlada Boleslav, în manşa secundă a turului al treilea preliminar.



Vicecampioana României a smuls calificarea graţie golului marcat de Ionuţ Panţîru (90+1), după ce scorul fusese 0-0 în prima manşă.



FCSB va juca în play-off cu formaţia portugheză Vitoria Guimaraes, care a trecut cu 3-0 şi 6-0 de letonii de la Ventspils FK. FCSB va juca primul meci pe teren propriu, în data de 22 august.

