Florinel Coman, despre victoria cu Anglia: Nu am trăit niciodată aşa ceva; a venit timpul să fim răsplătiţi

Fotbalistul echipei naţionale de tineret a României, Florinel Coman, a declarat, vineri, la finalul partidei cu Anglia, că nu a trăit niciodată sentimente atât de puternice şi că rezultatul de 4-2 este cel mai important lucru.



"A fost un meci foarte greu, din fericire am reuşit să câştigăm. A fost un meci cu o intensitate foarte mare, dar ne bucurăm că am reuşit să ieşim cu capul sus, cu cele trei puncte. Simţeam că suntem împinşi de la spate de public şi asta s-a văzut şi pe tabelă pentru că am reuşit să marcăm în două minute două goluri, nu am trăit niciodată aşa ceva. Rezultatul este cel mai important, pentru că am muncit foarte mult în această campanie şi a venit timpul să fim răsplătiţi. Acum ne gândim la meciul cu Franţa, în această seară a fost fantastic, dar de mâine trebuie să ne gândim la meciul cu Franţa", a declarat Coman la TVR.



Selecţionata României a reuşit o victorie de senzaţie în faţa echipei Angliei, cu scorul de 4-2 (0-0), vineri, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena, în Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino.



Într-un final de la agonie la extaz, România a reuşit să marcheze de patru ori puternicei formaţii a Angliei în ultimele 15 minute ale meciului, obţinând o victorie extrem de preţioasă în lupta pentru calificarea în semifinalele competiţiei.



Tricolorii s-au impus în faţa semifinalistei de la ediţia trecută prin golurile marcate de George Puşcaş (76 - penalty), Ianis Hagi (85) şi Florinel Coman (89, 90+3), respectiv Demarai Gray (79) şi Tammy Abraham (87).



România a reuşit pentru al doilea joc consecutiv să marcheze de patru ori, după 4-1 cu Croaţia, iar Anglia, învinsă de Franţa cu 2-1 în primul său meci, este eliminată. Tot vineri are loc şi celălalt meci din grupă, Franţa - Croaţia (San Marino Stadium - Serravalle, 22:00).



Luni se vor juca ultimele partide din grupă, Franţa - România (Dino Manuzzi - Cesena, 22:00) şi Croaţia - Anglia (San Marino Stadium - Serravalle, 22:00).



În semifinale se califică echipele câştigătoare ale celor trei grupe şi cea mai bună ocupantă a locurilor secunde. Primele patru clasate se califică la JO 2020.

AGERPRES