Fotbal: AS Monaco vrea să-l păstreze pe Radamel Falcao

AS Monaco vrea să-l păstreze pe atacantul său vedetă Radamel Falcao, ce şi-a exprimat dorinţa să semneze cu Galatasaray, a declarat vicepreşedintele clubului din Principat, Oleg Petrov, citat de AFP.



"Vrem ca Falcao să rămână. Este un jucător de calitate. A făcut o treabă foarte bună aici. El şi clubul au făcut împreună istorie. A înscris foarte multe goluri aici şi este un profesionist desăvârşit", a spus Petrov despre columbianul aflat sub contract până în iunie 2020.



Întrebat dacă Falcao ar putea forţa un transfer, cum a făcut în 2014 ca să ajungă la Manchester United, Petrov a răspuns că este foarte puţin probabil să se întâmple aşa ceva.



"E ambiţios, îl înţeleg. Vrea să joace în Liga Campionilor. Îi înţelegem ambiţiile. E însă sub contract, iar un contract trebuie respectat. Nu cred că pot exista probleme", a spus oficialul. El s-a întâlnit miercuri cu atacantul, care este accidentat la gleznă, şi i-a cerut "să rămână profesionist şi să-şi onoreze contractul".



Potrivit unor surse din cadrul clubului, dacă Falcao va rămâne şi va avea evoluţii bune, monegascii i-ar putea propune înainte de sfârşitul anului prelungirea contractului.



Petrov a estimat că Monaco a terminat cu întărirea compartimentului ofensiv după venirea lui Wissam Ben Yedder, Henry Onyekuru şi Islam Slimani. Totuşi, în ideea că situaţia lui Falcao s-ar putea schimba, el continuă discuţiile cu agenţii unor atacanţi ce l-ar putea înlocui pe columbian, ca Mariano Diaz (Real Madrid) sau Mauro Icardi (Inter Milano).

AGERPRES