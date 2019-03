Fotbal: Cosmin Contra - A doua repriză a meciului cu Suedia, să fie etalonul naţionalei

Antrenorul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că repriza a doua a meciului cu Suedia ar putea să fie etalon de joc pentru reprezentativa pe care o conduce.



''Pentru felul în care am încercat să revenim în joc şi felul în care am reuşit să ţinem Suedia în jumătatea proprie şi să încercăm să egalăm de la 2-0 pe terenul Suediei (...), din punctul meu de vedere, în a doua repriză nu am ce să reproşez jucătorilor. Sper ca a doua repriză cu Suedia să fie etalonul la care trebuie să ne uităm de acum înainte la echipa naţională", a spus Cosmin Contra.



El s-a referit şi la meciul de marţi cu Insulele Feroe şi a spus că în Europa nu mai există echipe mici.



"Din ce am analizat eu, e o echipă bine aşezată în teren (...), sunt foarte periculoşi, au jucători foarte înalţi şi masivi, dar cred că până la urmă trebuie să fim atenţi, pentru că nu mai există echipă mică în Europa în momentul de faţă şi pe fiecare trebuie s-o tratăm cu cea mai mare seriozitate", a punctat antrenorul român.



În aceeaşi conferinţă de presă, jucătorul Ciprian Deac (CFR Cluj), care va fi titular, a spus că România este obligată să câştige meciul cu Feroe, mai ales că grupa României este una "destul de complicată".



Antrenorul naţionalei Insulelor Feroe, Lars Olsen, a declarat că speră ca echipa sa să facă un joc bun.



"Suntem două echipe dezamăgite. Atât noi cât şi România am pierdut cu acelaşi scor, 1-2, totuşi suntem nerăbdători să jucăm contra României, am mai jucat şi acum câţiva ani, când am pierdut cu 1-0, şi sperăm, totuşi, să facem o figură frumoasă, măcar să egalăm prestaţia de atunci", a menţionat Lars Olsen.



România va întâlni marţi, de la ora 21:45, pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca, echipa Insulelor Feroe, în al doilea său meci din Grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020 şi în primul meci de pe teren propriu.

AGERPRES