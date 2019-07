Fotbal: Dan Petrescu - Practic, CFR Cluj va juca împotriva naţionalei Israelului

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, marţi, că în partida cu Maccabi Tel Aviv, din prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, formaţia sa va întâlni, practic, naţionala statului Israel, pentru că oaspeţii au 14 jucători în lot de la primele două selecţionate.



"Au 12 jucători care au jucat în echipa naţională a Israelului şi practic joacă CFR împotriva naţionalei Israelului. Mai sunt şi alţi doi jucători de la Under 21 în lotul lor, deci 14. Şi e posibil ca toţi ăştia 14 jucători să fie mâine în teren. Au şi trei-patru jucători străini, foarte buni, fundaşi din Portugalia, un atacant care are origini prin America şi un atacant nigerian. Dar cel mai mult se bazează pe jucători care sunt din naţionala Israelului. Deci, va fi un meci, vă daţi seama... Dacă sunt din echipa naţională, înseamnă că sunt foarte buni. În meciul trecut erau mulţi din naţionala Kazahstanului, dar cred că naţionala Israelului este mai bună decât cea a Kazahstanului. E clar că au un lot puternic. Până acum nu am rezolvat nimic. Dacă ne elimină Maccabi, degeaba ne-am calificat până aici. E o dublă foarte importantă pentru, noi dar cred că şi pentru Maccabi e o presiune foarte mare, şi pe noi şi pe ei. Poate ei au un avantaj mai mare pentru că au jucat mai mult, dar şi noi am jucat în meciuri oficiale", a declarat Dan Petrescu la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Maccabi Tel Aviv.



Tehnicianul nu a putut să înţeleagă foarte bine sistemul de joc al adversarei, întrucât este schimbat la fiecare meci: "E posibil ca mâine să joace cu 5 fundaşi, cu trei fundaşi centrali, aşa cum au jucat anul trecut. Nu este o echipă aşa de sigură şi nu ştiu ce vor face. Eu tot timpul în cupele europene am fost de acord să nu primesc gol acasă. Şi când am câştigat Cupa Chinei, când am jucat finala, şi primul meci l-am jucat acasă, le-am spus jucătorilor ‘dacă facem 0-0 avem şanse mari'. M-au certat toţi, pentru că s-a terminat chiar 0-0. Şi în retur am bătut cu 1-0. Deci important este să nu iei gol, asta e părerea mea, dacă iei gol va fi greu. Dacă nu luăm gol, avem toate şansele. Dacă mai dăm unul sau două, ar fi perfect, dar cel mai important este să nu luăm gol".



Dan Petrescu s-a arătat deranjat de comentariile venite în urma meciurilor echipei sale, care desconsideră adversarul atunci când formaţia clujeană câştigă.



"Vom fi judecaţi după meciul de mâine, să vedem ce va fi. Sigur dacă vom pierde noi, suntem noi proşti, iar dacă vom câştiga, adversarul e slab, asta e clar. Toţi comentatorii spun acelaşi lucru, când CFR bate adversarul e prost, când noi pierdem, suntem noi proşti. Noi nu facem nimic bine. Eu cred că s-a uitat cine este campioana în România în ultimii doi ani. Poate s-a uitat, dar noi am fost şi suntem în continuare campionii României şi puţin respect ar fi bun după părerea mea", a mai spus Dan Petrescu.



Partida CFR Cluj - Maccabi Tel Aviv, din prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor va avea loc miercuri, de la ora 21:00, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca.

