Fotbal: Ianis Hagi a ales-o pe Genk pentru proiectul său şi pentru Liga Campionilor

Racing Genk

Fotbalistul român Ianis Hagi a dezvăluit joi, la prezentarea sa oficială la Racing Genk, că a ales să vină aici pentru proiectul pe care-l are clubul şi pentru şansa de a juca în Liga Campionilor, informează site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.



"Am optat pentru Genk graţie proiectului său. Este un club ce le-a permis întotdeauna jucătorilor lui să progreseze şi care face ca fotbaliştii săi tineri să fie mai buni", a afirmat fiul lui Gheorghe Hagi la prezentarea sa de la Luminus Arena.



"Singurul meu scop a fost să aleg o echipă capabilă să mă facă să evoluez", a continuat noul jucător al campioanei Belgiei, cu care a semnat în această lună un contract valabil cinci ani.



"Am venit la această echipă fiindcă sunt convins că aici pot progresa tehnic, fizic şi tactic", a spus Hagi. El a menţionat fotbalişti trecuţi pe la Genk înainte de a-şi face un nume în Europa, precum Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois sau Kalidou Koulibaly.



Ajuns la Genk după ce a disputat Campionatul European de tineret cu naţionala României, Hagi s-a obişnuit deja cu condiţiile de lucru şi de viaţă din Belgia.



"Aici e o atmosferă foarte bună. Mi se pare că toată lumea e foarte pozitivă. Nivelul echipei e cu adevărat ridicat, comparabil cu ceea ce vezi pe scena internaţională", a adăugat Hagi.



La decizia de a veni la Genk au contribuit atracţia exercitată de Liga Campionilor şi prietenia cu Răzvan Marin, fostul său coleg de la Viitorul, transferat în această vară de la Standard Liege la Ajax.



"Toată lumea vrea să joace în Liga Campionilor, fiindcă e competiţia cea mai puternică. Ard de nerăbdare să fiu şi eu acolo. Sunt bun prieten cu Răzvan Marin şi mi-a spus lucruri bune despre campionat şi despre club", a declarat mijlocaşul.



Prezenţa la Europeanul de tineret a făcut ca Hagi să aibă o vacanţă mai scurtă decât a majorităţii colegilor săi de la Genk. "Poate că stau mai prost din punct fizic decât restul echipei din cauza EURO", a recunoscut el.



Ianis Hagi, care a vorbit într-o engleză foarte bună, a recunoscut că este "obişnuit" să fie comparat mereu cu ilustrul său tată, cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. "Îmi place asta", a adăugat el.



În lotul lui Genk mai este un român, Vladimir Screciu.

