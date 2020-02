Fotbal: Ianis Hagi are nevoie de timp pentru a se adapta la Rangers, spune Gerrard

Ianis Hagi are nevoie de timp pentru a se adapta la Glasgow Rangers, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, antrenorul echipei scoţiene, fostul mare fotbalist englez Steven Gerrard, citat de media locale.



Gerrard a cerut publicului să aibă răbdare cu Ianis Hagi, care a venit de numai o săptămână la Rangers, de la clubul belgian Racing Genk, în ultima zi a perioadei de mercato. Mijlocaşul român a fost împrumutat până la finalul sezonului, cu opţiunea unui transfer definitiv.



La fel ca joi, Gerrard a lăudat golul prin care Hagi a adus victoria în meciul de campionat cu Hibernian (2-1).



"A fost o finalizare extraordinară. Uitându-ne la meci, s-a văzut cum s-a obişnuit cu jocul fizic de aici din Scoţia şi cu viteza şi ritmul din prima repriză. A tot crescut pe parcursul meciului. Cel mai mult m-a impresionat că şi atunci când eram conduşi şi la scorul de 1-1, când publicul devenise puţin nervos, a avut tăria şi caracterul să primească mingea în orice situaţie. El este cel care a împins ca să facă diferenţa. La pauză am cerut asta de la el şi de la alţi câţiva şi cu siguranţă am primit răspunsul pe care-l aşteptam,", a spus fosta vedetă a lui Liverpool.



"Sunt sigur că lumea va fi înfierbântată acum fiindcă a dat golul victoriei la primul meci ca titular, dar el tot va avea nevoie de timp ca să se adapteze la toate terenurile diferite şi echipele pe care le întâlnim. Este cu siguranţă un talent", a adăugat tehnicianul.



El nu are nicio îndoială că Hagi se va adapta la fotbalul fizic din Scoţia: "Va fi puţin diferit în Scoţia faţă de campionatul în care a jucat. În Belgia, este ceva mai tehnic şi mai puţin agresiv decât în Scoţia. Asta e însă situaţia. Ştia asta înainte să vină. De fapt e mai bine construit decât pare, e un băiat foarte puternic".



Internaţionalul român a înscris miercuri chiar în ziua în care tatăl său, Gheorghe Hagi, a împlinit 55 de ani.

AGERPRES