Fotbal: John Terry nu va semna pentru Spartak Moscova

Fundaşul John Terry (37 ani), fostul jucător la Chelsea şi în naţionala de fotbal a Angliei, a anunţat, miercuri, că a refuzat oferta clubului rus Spartak Moscova, din motive familiale, relatează AFP.



Presa britanică a scris sâmbătă că Terry este foarte aproape de a semna pentru Spartak, moscoviţii propunându-i un salariu de 2,3 milioane de euro pe an.



''După ce m-am gândit mult, am decis să declin oferta clubului Spartak Moscova'', a anunţat Terry pe contul său de Instagram. ''Profit de această ocazie pentru a ura clubului şi suporterilor săi cel mai bun sezon posibil'', am adăugat fostul internaţional englez.



''Am cântărit argumentele pro şi contra ale acestui transfer cu familia mea şi am decis că nu este momentul potrivit. Mult noroc, Spartak'', a continuat Terry.



John Terry, căsătorit, cu doi copii, declarase sâmbătă pentru Daily Mail că încă mai doreşte să joace fotbal.



Terry a plecat de la Chelsea în 2017 şi a jucat la Aston Villa în sezonul trecut, dar a preferat să plece de la clubul din Birmingham la finalul contractului de un an, după ce a ratat promovarea în Premier League. Terry are 78 de selecţii în naţionala Angliei şi este unul dintre cei mai titraţi jucători din istoria echipei Chelsea, cu cinci titluri de campion, cinci Cupe ale Angliei şi o Ligă a Campionilor (2012).

