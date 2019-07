Fotbal: Papură (U Craiova) - Trebuie să fim atenţi cu Honved, nu există o formaţie favorită la calificare

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi trebuie să fie foarte atenţi în meciul retur cu Honved Budapesta din turul al doilea preliminar al Europa League, şi a precizat că în ciuda remizei din prima manşă, 0-0, nu există nicio favorită la calificare.



"Ne aşteaptă un meci important cu o echipă agresivă şi foarte bine organizată defensiv. Sper ca acum să fim mult mai inspiraţi în faţa porţii şi să înscriem, pentru că în meciul tur am avut ocaziile cele mai mari, dar nu am fructificat. Nu cred că există o formaţie favorită la calificare. Acolo a fost 0-0, iar acum e important să fim bine fizic şi mental. Să fim foarte atenţi, indiferent de cum se desfăşoară jocul. Honved are acelaşi mod de a se apăra şi de a pleca pe contraatac. Vom vedea cum vor aborda mâine jocul. Noi cu siguranţă vom aborda cu forţă şi încredere. Trebuie să fim atenţi la orice detaliu prin care Honved ne-ar putea surprinde. Trebuie să avem lecţia învăţată, indiferent de cum se prezintă adversarul. Este important şi publicul, normal. Dar ca să avem suporterii de partea noastră trebuie să arătăm un joc bun, o agresivitate şi o dăruire fantastică. Şi atunci cu siguranţă adversarului, indiferent de calibrul lui, îi va fi greu să reziste", a afirmat Papură, care a afirmat că se sfătuieşte cu fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă.



"Se joacă din 3 în 3 zile. E normal să fie oboseală, dar trebuie să ne refacem după fiecare meci. Sperăm să îi recuperăm pe toţi cei cu probleme medicale. Şi Mihăilă a intrat cu noi, dar nu tot antrenamentul, cam 80%. Sperăm să îi avem pe toţi şi să îi putem folosi pentru că nu e uşor. Pentru Cicâldău e dificilă această perioadă. El nu a făcut pregătirea cu echipa, a venit după Campionatul European de tineret... a făcut separat, aşa că mai are nevoie de 2-3 săptămâni pentru a fi la un potenţial maxim. Sunt lucruri absolut normale. Dar eu zic că poate face faţă unui astfel de meci foarte uşor pentru că e un jucător foarte bun", a adăugat el.



Antrenorul a menţionat că mijlocaşul Alexandru Ioniţă II, care a jucat până acum doar 17 minute, va avea şansa lui să intre în partida de joi. "E posibil să intre şi Ioniţă. Chiar am vrut să îl bag la ultimul meci, dar Cicâldău a acuzat oboseală şi am fost nevoit să fac altă schimbare, chiar dacă anunţasem că intră Ioniţă. E normal să fie supărat pentru că orice jucător îşi doreşte să joace... mai ales când ştii că trebuie să intri şi apoi intră altul în locul tău. A fost destul de neplăcut pentru el, dar Ioniţă e un jucător important pentru noi. Sperăm să ajungă la o formă fizică şi psihică bună şi să capete încredere pentru că e un jucător care ne poate ajuta", a spus tehnicianul.



Clubul Universitatea Craiova a făcut oferte pentru doi jucători şi aşteaptă răspunsul acestora. "S-au făcut oferte către doi jucători, vom vedea dacă transferurile se vor concretiza. Cu cât avem un lot mai numeros e cu atât mai bine pentru că jucăm din 3 în 3 zile", a precizat Papură.



Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte, joi, de la ora 19:15, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', formaţia maghiară Honved Budapesta, într-o partidă contând manşa secundă a turului al doilea preliminar al Europa League. Meciul tur disputat la Gyor s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

AGERPRES