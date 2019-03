Fotbal: Paul Pogba nu exclude pe viitor o posibilă plecare la Real Madrid

Mijlocaşul francez al echipei Manchester United, Paul Pogba, nu exclude o posibilă plecare în viitor la Real Madrid, ''un club de vis'' aşa cum îl numeşte, unde antrenor a revenit conaţionalul său, Zinedine Zidane.



''Am spus întotdeauna că Real Madrid este un club de vis pentru toată lumea, este unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Să joace la Real este un vis pe care orice copil care dă cu piciorul în minge îl are (...) Pentru moment însă sunt la Manchester United şi nu ştiu ce voi face în viitor. Acum sunt la Manchester şi sunt fericit'', a spus Pogba, întrebat dacă ar da curs unei eventuale oferte a madrilenilor.



Paul Pogba a fost ales al doilea cel mai bun jucător al grupării de pe Old Trafford în actualul sezon, într-o anchetă a suporterilor, după suedezul Victor Lindelof.

