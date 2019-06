Fotbal: Pentru Blatter este "o foarte mare surpriză" că Platini a fost reţinut

WALTER BIERI/EPA/MAXPPP

Sepp Blatter, fostul preşedinte al FIFA, a apreciat, într-un interviu acordat L'Equipe, ca "o foarte mare surpriză" faptul că Michel Platini a fost reţinut pentru audieri în cadrul anchetei ce vizează atribuirea Cupei Mondiale din 2018 Rusiei şi a celei din 2022 Qatarului.



Cândva prieten cu Platini, Blatter a explicat că fostul preşedinte al UEFA l-a anunţat că va vota în favoarea Qatarului pentru Mondialul din 2022.



"Pentru mine, este o foarte mare surpriză (faptul că Platini a fost reţinut - n. r.), fiindcă s-a vorbit deja despre toate acestea. Nu ştiu de ce se revine brusc la această afacere. Dacă justiţia franceză doreşte să mă audieze? Sunt la dispoziţia sa, la fel ca a justiţiei elveţiene, germane şi americane. Am spus-o când am plecat de la FIFA, sau mai degrabă când am fost făcut să plec de la FIFA... Nu pot decât să repet ceea ce am spus şi am scris deja, mai ales în ultimele mele două cărţi. Platini m-a sunat să-mi spună că a discutat la Palatul Elysee cu Nicolas Sarkozy (pe 23 noiembrie 2010, cu nouă zile înaintea votului de atribuire a Mondialului 2022 Qatarului - n.r.) şi că el şi prietenii săi ar putea vota pentru Qatar datorită unor interese economice naţionale. L-am întrebat dacă Sarkozy l-a forţat. Mi-a răspuns că nu, dar că el a spus că ar fi bine să voteze pentru Qatar. Şi s-a întâmplat aşa: cele patru voturi aduse de Michel (Platini) - al său şi celelalte trei - au înclinat balanţa şi Statele Unite au fost învinse", a declarat elveţianul.



Platini a dezvăluit el însuşi această discuţie pe care a avut-o cu Sarkozy, într-un intrviu pentru revista spaniolă Don Balon în 2011. Fostul mare jucător francez nu a spus dacă a urmat acest sfat. Blatter este convins că da şi precizează că imediat înaintea votului l-a avertizat pe Barack Obama că SUA, care se bucurau de preferinţa FIFA, nu mai erau sigure că vor obţine atribuirea turneului.



Elveţianul nu i-a numit pe cei trei "prieteni" care ar fi votat la fel ca Platini. De asemenea, el "nu-şi aminteşte" dacă a existat sau nu un contract încheiat între FIFA şi canalul Al-Jazeera cu trei săptămâni înaintea votului, contract ce ar fi prevăzut un bonus de 100 de milioane de dolari (la achiziţionarea drepturilor TV) dacă organizarea Mondialului ar fi revenit Qatarului, aşa cum a dezvăluit ulterior Sunday Times.



Platini, care este suspendat până în octombrie din orice activitate legată de fotbal, de către FIFA, pentru violarea codului de etică al forului mondial, a fost convocat pentru audieri ca martor, marţi, la Nanterre, de către Oficiul central de luptă contra corupţiei şi infracţiunilor financiare şi fiscale (OCLCIFF).



Audierea are loc în cadrul anchetei ordonate de Parchetul Financiar Naţional (PNF) care ''vizează fapte prezumtive de corupţie activă şi pasivă comise de către persoane care nu îşi exercită o funcţie publică'', în cadrul atribuirii turneului din 2022 al Cupei Mondiale Qatarului.



PNF este interesat, între altele, de întâlnirea organizată pe 23 noiembrie 2010 la Palatul Elysée, în prezenţa preşedintelui Nicolas Sarkozy, la care au luat parte Michel Platini, emirul Qatarului, Tamim Ben Hamad Al Thani, şeicul Hamad Ben Jassem, atunci prim-ministru şi ministru al afacerilor externe ale emiratului.

AGERPRES