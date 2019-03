Fotbal: Răzvan Burleanu - Ne mulţumim şi cu un punct în Suedia

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat joi, la Aeroportul Henri Coandă, la plecarea lotului echipei naţionale spre Stockholm, că ar fi mulţumit dacă selecţionata României ar obţine o remiză în partida cu Suedia, din debutul preliminariilor pentru EURO 2020.



"Contează foarte mult să începem cu dreptul această campanie de calificare, sper să ne întoarcem cu cel puţin cu un punct din Suedia. Da, ne mulţumim şi cu un punct, dar în acelaşi timp trebuie să pregăteşti meciul la victorie şi aşa cum arată echipa naţională astăzi, chiar dacă avem atât de mulţi accidentaţi şi absenţi, este neînvinsă în meciurile oficiale şi am arătat foarte bine mai ales în meciurile din deplasare. Chiar mai bine în meciurile din deplasare decât acasă. Aşa că trebuie să transmitem acest mesaj de încredere jucătorilor, că se poate", a declarat Burleanu.



Oficialul FRF a precizat că selecţionerul Cosmin Contra se găseşte într-o situaţie dificilă din cauza accidentărilor apărute în ultima perioadă în rândul tricolorilor: "Am vorbit în fiecare zi cu Cosmin Contra şi era extrem de fericit dacă trecea o zi şi nu avem un jucător accidentat. Ieri şi astăzi nu s-a mai întâmplat acest lucru cu excepţia lui Cristi Ganea, dar ştiam de accidentarea lui şi sperăm să nu mai avem alt jucător accidentat. Ştiu că sunt nouă jucători în lot de la Under 21 şi ştiu că selecţionerul Cosmin Contra este foarte interesat să le dea o şansă acestor jucători tineri. Contează foarte mult pentru ei să fie în atenţia selecţionerului primei reprezentative".



Burleanu crede că România nu se va mai afla în postura de gazdă a unui campionat european în următorii 50 de ani şi a afirmat că simte o presiune în acest sens la nivelul lotului de jucători.



"Probabil că în următoarea jumătate de secol aşa se va întâmpla, nu cred că vom mai avea această ocazie, pentru că UEFA îşi va schimba cu siguranţă metoda în care va stabili ţările gazde şi nu vom mai avea o asemenea ediţie aniversară. Se simte o presiune în plus la nivelul jucătorilor, fiecare dintre ei îşi doreşte să joace acasă, şi vom avea cel puţin două meciuri din faza grupelor în faţa propriilor suporteri", a mai spus Răzvan Burleanu.



Lotul echipei naţionale de fotbal a României a plecat joi după amiază de pe Aeroportul Henri Coandă spre Stockholm cu o cursă de tip charter.



Prima reprezentativă de fotbal a României va întâlni Suedia, în deplasare, la 23 martie (ora 19:00), şi Insulele Feroe, în 26 martie (ora 21:45), pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca, în primele două partide pe care le va disputa în Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Din Grupa F mai fac parte Spania, Norvegia şi Malta.

